قصة: "رزايا إنصاف"

كتب: عدنان برق

في أيام الطفولة, عند ذهابي أنا و اخوتي للفراش, و نُطفئ الأنوار, ونغرقُ في عتمة الليّل, كُنّا دائماً نتساءل عن شعور جارتنا إنصاف وهي تعيش في تلك العتمة كُلَّ يوم بيومه. مع مرور الوقت, كبرت وكبر معي هذا التساؤل, واشتدَّ فضولي لمعرفة ما خلفَ نظاراتُها السوداء الكبيرة, والتي تُغطّي ثُلثيّ وجهها. إنصاف تُحدّثني دائماً عن كيف كانت طبيعتي وأنا رضيع, وكيف أنني الوحيد الذي لم أكن أفزع من نظاراتها الضخمة, إذ تقول لي دائماً, "كنت تنام زي الملاك عندي, وتصحى تضحك وتلعب", و العديد من الأوصاف الأخرى التي تظهر راحتي معها منذ نعومة أظافري. إنصاف سيدّة قويّة, وجبّارة. العديد من الأشخاص لا يحتملون لُؤمها, و غير قادرين على هضم صراحتها و أسلوبها الدفاعيّ. كبرياءُها خطٌّ أحمر, كرامتُها فوق الجميع, ويا ويل من يذلُّها أو يهين تلك الكرامة. في يومٍ من الأيام, كنت معها في المركز الطبّي, و ناولتني بطاقة هويّتها لأسلّمها لطبيبها, وألقيت نظرة على خانة تاريخ ميلادها, ووجدت التالي: (00/00/1937). عندما عدنا لمنزلها, قلت لها "له يا إنصاف, بتعرفيش تاريخ ميلادك؟", قالت لي, "الله أعلم, بس شو بدي فيه, بفيدنيش بإشي". عند سؤالي عن تاريخ ميلادها, أحسست بأنني أكسر حاجز صمتها عن نفسها وماضيها, فسألتها بعد ذلك من باب الفضول, "إنصاف انتِ بتحلمي؟", فأجابت, "اه, بشوف خيالات". تعجّبتُ من سلاسة ردّها و سرعتها في الإجابة, مما أشعل حماسي لأسأل أكثر و أكثر, فأوقفتني وقالت, "شكلو بدك تعرف قصة حياتي؟", "يا ريتّ!" كان ردّي. "أنا حياتي مقرفة, شو بدك فيها" قالت وهي تلوح بيدها وكأنها تكشُّ بذُباب. ضحكتُ من وصفها, وقلت لها, "هيك حمستيني أكتر لأعرف عنها". وبدأت تروي لي بكلماتها البسيطة و العفوية تفاصيل حياتها السوداوية.

"خلّيني أبلشلك من الأول. أنا انولدت مفتّحة, كنت اشوف متلي متل الكل, وكانوا خدودي مربربين و الكل يحب يقرصلي اياهم. أبوي فلَّتني وأنا عُمري سنتين, وكان أخوي لساتو في شهره السادس في بطن امي. اللي صار انه ابوي راح يصلّح مدحلة, بتعرف المدحلة اللي إجريها حجار؟ كان متمدد وبصلّح فيها. فجأة, اجت سيارة إنجليز, كان بسوقها ميجر بريطاني, قام طلع بسيارته على رجله وسحبها, وانفصلوا شرايين أساسية فيها عن بعض. وعلمك, ما كان الطب زي هلأ, فش طب حتى, ضلّه ينزف لحد ما مات. كان صغير يا حرام,22 سنة عمره, وإمي كانت 16 سنة. لما جابوا جثة أبوي عنا عالبيت لنودعه, ستي ام امّي صارت تحكي انه مات بسببي, لأنه كان بيشتغل ليعيلني, وليطعميني ويسقيني. مسكتني ورمتني عليه, وأنا كنت صغيرة مش فاهمة اشي, وصرت أعيّط من الخوف. كان زمان عندهم عادة غريبة, كانوا يجيبوا خزانة الميّت ويدهونها باللون الأسود, ويصيروا يصيحوا ويلطموا نسوان الميت حوليها. لما شفت كل أهلي بهالمنظر, صوت صريخهم العالي, لطمهم القوي على خدودهم, وخزانة أبوي كلها مدهونة بالأسود, زاد خوفي وعياطي. ضلّيت أبكي و أبكي, ومن كتر البكى صار معي اشي اسمو الرمد في عيوني. من بعد ما أهل ابوي شافوا حالتي, أخدوني عندهم على جبال نابلس, وكنت أحب ألعب بشجر التين. كنت أمسك التين و أفركه بعيوني, و من وقتها بلشوا عيوني ينتفخوا, بقبشوا منه وبعدها بطلت أشوف اشي".

تفاجأتُ كثيراً من ما قالته, وقلت "جد فقدتي بصرك من شجر التين!". فقالت, "والله هيك حكولي, متلي متلك ما بعرف ليش هيك صار. حاولوا يعالجوني بس ما زبط اشي معهم وقتها". ثم أكملت, "امي ولدت أخوي, وصارت تشتغل بالصوف و التطريز وتبيع لتقوم فيي وفي أخوي. بس ستّي شافت انه امي لساتها صغيرة, وجابتلها عريس من دار البُغدادي, و رموني انا واخوي في مدرسة الأيتام في القدس. يا حرام كان لسا أخوي صغير وقتها. بس خلص شو بدنا نحكي. كنت اروح كل اسبوع عند امي وجوزها, بس ما كنت أرتاح, خلص ما في بعد الأب, زوج الام غير. ربُّنا الله كانوا كل ما يطبخوا اشي يبعتولنا, ما قصروا معنا, بس مع الوقت زهقوا يضلوا يبعتولنا أكل, وصار عندهم ولاد والتهوا فيهم".

أحسستُ بأنني أُثقل قلبها بتلك الذكريات, إذ وهي تتكلم كانت تضع يدها على خدّها و تُغرق ملامح وجهها المتبقية تحت كفَّها. فسألتُها, "كيف كانت حياتك في المدرسة طيب؟". فبدأت تحكِ لي عن أيامها الدراسيّة, والتي حملت مراراً وسواداً أكثر من ما تخيّلت.

"مدرستي كانت حلوة, كانت مختلطة بس كانوا يفصلونا بوقت الحصص أكيد. كانوا يعلمونا قرآن, و خياطة, و تطريز وكمان لغة بريل. مش كلنا كنا مغمّضين, كان في طلّاب مفتّحين كمان. كنت شقيّة كتير أنا في المدرسة و قويّة, ومرة كنت المسؤولة عن حفلة كبيرة. و اكتر اشي كنت بحبه هو الحصص اللي كانوا يعطونا اياها جوا المسجد الأقصى, مهو بتعرف, موجود جمبنا, فكنا ننزل عليه كتير. كلشي كان حلو إلا, يا وّرَدي عهداك اليوم, لإجى هداك اليوم كلشي تغيّر, اخ ما أصعبه".

فسألتُها, "أي يوم؟"

فأجابت, "يوم القنابل"

"القنابل؟"

"اه اه القنابل, شو اسمها, النكبة, وقت ال48"

سألتُها بتلهُّف, "ليش شو صار معك بالنكبة؟"

"اتفقت انا وصحباتي بهداك اليوم انه نهرب من الحصّة لنعمل فطور جماعي بزاوية من زوايا المدرسة. واحنا منحط بالأكل, فجأة اجت بنت صفي سهيلة المحتسب وشافتنا, وهددتنا انها بدها تحكي عنا للمس رِفقة الدجاني, و تفضحنا. ضلينا نترجاها انها ما تحكي, وأقنعناها انها تاكل معنا. حطّت أول لقمة بتمها, وفجأة طلع صوت انفجار كبير. كل البنات اللي معي صاروا يصرخوا, وقعدوا يحكوا انه القذيفة اجت فوق كتف سهيلة وقطعتلها راسها, الله أعلم ازا بلعت اللقمة اللي أكلتها ولا لأ. البنات المفتحات بطّل فيهم عقل, ماتوا رعب. أما انا بحالتي بس الصوت خوّفني وكنت بعقلي. حكولنا ننزل نفتح الباب للمقاومين الفلسطينيين لييجوا ياخدوا أوامر من القائد حلمي باشا, حلمي كان قائد جماعة التحرير الفلسطينية, كان مخبّي الأسلحة بروضة العُمريّة, بس كان هو ومرته كانوا متخبيين عنّا في مدرسة الأيتام, وأنا اللي كنت دايماً افتح الباب للمناضلين لييجوا ياخدوا التوجيهات منه بالعادة. ما كان في حد قادر ينزل يفتح من بعد هالشوفة. فصرت أنا أتحسس عالحيطان لأنزل افتحلهم الباب, ولما وصلت الباب وفتحته, اللي وراه كانوا جنود صهاينة. دخلوا و صاروا يطخّوا عالولاد, كانوا معنيين يصفّوا شباب المدرسة, وبعرفش والله ازا قتلوا حلمي ولا لأ. بس يا حرام سهيلة, كانت أحلى بنت في المدرسة, على قد ما أقلك عنها قديشها بتجنن ما بقدر أوفيها حقها. كانت خاطبة, خطيبها وقتها نجنّ عليها, وقام القردة وحطها لسمع عن خبرها".

قاطعتُها قائلاً, "الله يرحمها. طب وانتِ شو عملتِ؟ و وين رحتِ بحالك؟"

فأجابت, "أنا؟ والله ما الي خلق احكي عن اللي صار بعدين. صاروا القنابل ينزلوا على كل القدس, ما تركوا محل في البلد إلا وضربوه بقذيفة, والناس بلشت تهرب من البلد. لما سمعوا أهلي انه مدرستي تحت القصف, امي وستّي اتفقوا انهم ييجوا ياخدوا أخوي منها ويتركوني فيها. علمك, لإني عميا كانت مسؤوليتي كبيرة, فقالوا منتركها تحت النار, وإذا ماتت منحكي عن بنتنا بفخر انها شهيدة بدال ما تضل عبئ علينا بكل حياتنا. اجت ستي أخدت أخوي, وهربوا كلهم على عمّان وتركوني, بس الله أعطاني العمر وما متت الحمدلله".

تلك اللحظة كانت أول لحظة لي في حياتي أعجز فيها عن الكلام بشكلٍ حقيقيّ وقطعيّ. كُلّما كنت أحاول أن أتفوه بكلمة لأخفف عنها تلك الخيبة الكبيرة, كان لساني يتشنّج و كأنني أصبحتُ أبكم. مرّت لحظة صمت طويلة, وعلِقَت إنصاف في تلك الذكرى و عَلِقتُ معها فيها. أنا علقتُ في خيالي الواسع, الذي خلق مشهد واقعيّ لها في تلك اللحظة في المدرسة من ذاكرتي البصرية المستمدة من عالم السينما.أما هي, التي لا تمتلك أي ذاكرة بصريّة, عَلِقَت في الشعور المُرّ الذي أنجبتهُ تلك الخيبة, متجسدة في "الخيالات" التي تحلُم بها. كسرتُ هذا الصمت بسؤال آخر لها, وقلت, "طب كيف صارت حياتك بعد هاليوم؟".

"ضليت في المدرسة, وأخوي كبر وصصار رجّال, ستي رجعت وأخدت الديّة اللي دفعها الميجر البريطاني النا و زوَّجَتُه فيهم, ما طلعلي منهم ولا قِرش. حياتي ضلّت مستقرة بالمدرسة لحد سنة ال1956. المدرسة حكت لأخوي بما انه تزوّج وفتح بيت بيقدر يعيلني. تركت المدرسة, و طلعت سكنت في دار خالي بحارة السعديّة, وأخوي كان يزتّلي كل شهر خمس ليرات, ما كانوا يكفوا لأي اشي, وهو طلع عالكويت وصار مليونير, دراسته للطباعة في الميتم فتحتله مستقبل منيح هناك. حسيت حالي تقيلة عند دار خالي, وحبيت أستقلّ. صرت أخيّط بلايز, وكل الشغل اللي بشتغله بالأواعي كان يروح للأسرى الفلسطينيين بسجون الإحتلال, كنا نخيّطلهم بلايز من الصوف عشان يتدفوا فيهم بالشتا, حرام السجون باردة كتير بالشتا بتكون. بس المصاري كانوا قلال, يا دوب يكفوني. بس مرة من المرات كنت عم بخيط في بلوزة, حطيتها على جهة, طلعت رمياها على نار الصوبة شكلي وأنا مش عارفة, وانحرق كل البيت فيي. ناسية شو صار, بس فجأة صحيت, وحكولي الناس انه صرت أستفرغ اشي أسود, دخان النار كان معبي جسمي من جوّا. الحمدلله الله لطف فيي". قلتُ لها, "الحمدلله عالسلامة! مش مخلية مصيبة إلا وعايشتيها انتِ يا إنصاف!". ضَحِكَت على تعليقي, وأخرجت لي بعض من البلايز التي خيّطتها. صُدمتُ من دقّة التفاصيل المُتقنة! وكأنني امسك بلوزة من صنع شركة عالميّة, وسألتها بتعجُّب إذا كان هذا حقاً من نسيج يديها, وأجابت, "أكيد, مفكرني قليلة يعني ولا؟". وأهدتني واحدة منهم, ولبستها في اليوم التالي بفخر و حُب عند توجهي إلى المدرسة, وكانت حقاً تُدفئ الجسم بصوفها الثقيل المحبوك بِحُب.

"ضُب البلوزة هلأ مش وقتها, انتَ مفكر مصايبي خلصت؟", قالت لي بحماس و روح رياضية. "وال! لسا في كمان يعني يا إنصاف؟ هلكتيني", كان ردّي. "مهو يا عدنان بعدها بشويّ اجت النكسة, يوم ال67. الله لا يورجيك عالرعب يومها, ستي كانت في البلد ورحت اتخبى عندها, ما كان الي غيرها وقتها. كان في ملجأ تحت الأرض في بيتها, اليهود حكوا للكل انهم يطلعوا, واللي بضل هم مش مسؤولين عن شو اللي راح يصير فيه. احنا قررنا نضل, واللي بدو يصير يصير. تخبينا في الملجأ, كان صوت القنابل بيصرع صرع, هزّوا البلد. وعلى باب بيتنا نزلت قذيفة قتلت عساكر أردنيين, وبلش ضرب القنابل من باب حطّة لآخر البلد. كنا خايفين كلنا, ونلهي حالنا بالطبيخ, كنا نعمل مجدّرة و شوربة عدس, والأرض تنهز هزّ من صوات القذايف والصواريخ. حتى يا عدنان نزلت قذيفة على البيت اللي جمب داركم, هدّت السقف وما انفجرت. وقتها سيدك و عيلتك كانوا يتدفوا على حرارتها, ويسخنوا الخبز عليها, وكان عليها غمّاز أحمر بيضوي وبيطفي حسب ما حكولي. بس بعد كم يوم سيدك حملها بشرشف متل البيبي, و سلّمها للعساكر الإسرائيليين, كان سيدك بخافش من اشي الله يرحمه. مرقت الحرب, و مرقت الأيام. حياتي صارت مع الوقت أصعب, خالي كان يعاملني و كإني خدامة عنده, وكان دايماً يرميلي ولاده لأدير بالي عليهم. وكان في حد من أهل البيت يلطشني كف عالطالعة والنازلة, أكون ماشية بأمان الله وفجأة أنلطش كف على وجهي وأنصرع صرع, شاكّة انه كان أخوي اللي بيعمل فيي هيك, الله أعلم بس من قوة الكف كنت أعرف انه اللي بيضربني زلمة. بعد بفترة, استاذ القرآن من أيام المدرسة اجى يطلبني, كان كفيف متلي". قاطعتها وقلت, "يا إنصاااااااف, كنتي بتتعلمي قرآن معه, ولا بتحبي و بتتمعشقي فيه؟ استاذ القرآن هادا يا إنصاف الله يهديكي". قهقهت على تعليقي وقالت بكبريائها المعتاد, "لا والله ما كنت متطلعتله ولا لأي ولد غيره بأيام المدرسة, هو كان بدو اياني وأنا صراحة مش رايدته كتير. ضل يبعتلي ناس ليقنعوني, كان فقير وما معه يتزوّج, بس دعموه تنين من دار الهاشمي و من دار عبد اللطيف ليقدر يطلبني. خالي ما رضي يكون وكيلي و يشهد على عقد القران تبعي, كان بده اياني أضل خدامة عنده وعند ولاده. طلعت عالمحكمة الشرعية, وطلبت فتوة اني أكون وكيلة نفسي, و زوجت حالي إله وكنت الشاهد تبع حالي, وكانت طُلبتي بسنة 1974, ما بنسى هالتاريخ بكل حياتي". قلتَ لها بإبتهاج, "واضح والله انك مش رايدتيه, طلعتي جبتي فتوة مفصّلة اله لتاخديه شايفك". ضَحِكَت وقالت, "مهو يا عدنان الكل حكالي عنه انه أشقر وحلو, وخدوده حمر و حلوين. شجعوني عليه. اخ بس لو خلفت منه, كان اكيد ولادنا طلعوا حلوين". سألتها بخجل, "المشكلة كانت منه ولا منك طيب؟". فأجابت, "مهو علمك كان شب وحداني, كان لما تيجيه الشهوة يعمل عملته, و امه تسخنله المي ليغتسل. مع الوقت, صارت امه تزهق تضل تسخنله مي, فصار هو يغسل هديك المنطقة بميّ باردة دايماً. مع الوقت هالإشي عملله ريئان, وبطّل يقدر يخلّف".

عاشت إنصاف مع زوجها عصام حياة زوجية بسيطة, وشكت لي كيف أنه كانَ يغار عليها من شباب المدرسة المكفوفين عند زيارتهم لهم, أما "المفتحين" لم يشكلوا أي مشكلة له في هذا السياق. وبدأت تحكِ لي عن أيامها الجميلة مع عصام في سوريا, وكيف انه كان هناك قطار يأخذهم من عمّان إلى الشام, و وصفت لي سوريا بأنّها "بتجنن, شمسها متل شمس القدس", و أكثر شيئ أحبته في سوريا هو وجود الكثير من أصناف الطعام على الطرقات الذي سهل عليها حياتها إذ كانت تشتري لهُ أقراص السفيحة و حرّاق اصبعه مع اللبن, مما سهل عليها واجبها المنزليّ إتجاه عصام الذي يتمثل بتحضير الطعام له. وأضافت, "يا خسارة على اللي صار بسوريا بس, خربوها, كانت جنة عالأرض, بتجنن, والله حرام هيك بس يا الله شو مقهورة عليها". فقُلت, "اتاخذينيش بهالكم كلمة إنصاف بس جد احمدي ربك انك ما بتشوفي, ازا انتي سامعة عن اللي بصير بسوريا وقلبك هالقد زعلان عليها, تخيلي لو تشوفي شو اللي بصير؟".

مع مرور الزمان, توفي عصام. وبعد حدادها عليه لثلاث سنوات, تزوّجت رجل ضرير آخر, و توفي في حياتها ايضاً. أتذكر زوجها الثاني, أحمد, كانا يسعدان بإستضافتي وأنا رضيع, إذ كنت مؤنس لهم, وفي مقام ابنٍ لهم.

وفي ختام جلستنا, أخرجت لي إنصاف ظرف من الرف الذي بجانبها, و وضعته بيدها المليئة بالتجاعيد فوق يدي و طلبت مني أن افتحهُ لأقرأ ما بداخله. فتحتُه, ووجدت فيه ورقة تحمل وصيّتها. توترتُ كثيراً من تلك الورقة, وأحسست أنها ثقيلة جداً بين يديّ, وكأنني أحمِلُ صخرةً من صخورِ سور مدينة القُدس. افتتحت وصيّتها بالدعاء و بعضٍ من الآيات, و أكدت رغبتها بتوزيع جميع ممتلكاتها إلى دور الأيتام بعد وفاتها. فجأة, وقعت عيناي على السطر التالي, "أن لا يُشارك في حملي و غسلي و دفني أي شخص يحمل الضغينة لي". أحسست بأنني ضُرِبتُ بصاعقة, و حضنتها وبدأتُ أُجهش في البكاء بحرقة. فقالت لي بصوتٍ نبرته مكسورة و ممزوجة بنغمة ساخرة مُصطنعة, "عدنان! ولك شو مالك, الرجال ما بيبكوا". فكان ردّي, "لا, مش عيب انه الرجال يبكي على أمه". فبدأت دموعها تنهمر بصمت من تحت نظاراتها السوداء الكبيرة, و تَغرقُ بين تجاعيد وجهها الملتوية. فقالت لي أنه حان موعد الصلاة, وهو عذرها المعتاد لكي تطلب من أي حد متواجد عندها بأن يرحل. طلبت مني أن أُطفئ النور عند خروجي, وخَلَعَت السماعة عن أذنها, وبذلك تصبح هي عبارة عن كيانٍ يطفو في اللاشيئيّة, لا تُعطي شيئاً للحياة ولا تأخُذ منها, لا سمع ولا بصر, وكأنها تصبح جزءاً من أثاث المنزل, جالسة بصمت, وكل ما تفعله هو الإنتظار. أطفئتُ النورّ عليها, و أغلقتُ الباب خلفي, وتركتها في قوقعتها المظلمة. ذهبتُ إلى منزلي وأنا مُرهق من تلك الجلسة, ولكن في نفس الوقت فخورٌ بأنني أصبحتُ مُبصراً لظلام حياتها, إذ كنتُ حقاً أنا الأعمى عن عالمها..