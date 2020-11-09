لقاح "فايزر" الأمريكي ضد كورونا فعّال بنسبة 90%

وطن: أعلنت شركة الأدوية الأمريكية فايزر (Pfizer) أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا الجديد والذي تطوّره بالتعاون مع الشركة الألمانية "بيونتك" (BioNTech) قد أثبت فعالية تصل إلى 90 بالمئة على الأقل، وذلك وفق نتائج المرحلة الثالثة التي تجرى على اللقاح الواعد.

وجاء في بيان شركة "فايزر" الأمريكية الموقّع باسم الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا إن الشركة تقترب نحو تحقيق خطوة كبيرة نحو تأمين اللقاح الذي يحتاج النس في جميع أرجاء العالم، والمساعدة في وضع حدّ لهذه الجائحة التي أحدثت أزمة صحية عالمية.

من جهته علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على تويتر على هذه النتائج، وقال: "ارتفاع كبير في أسواق الأسهم، ولقاح سيتوفر قريبًا بنسبة فعالية تصل إلى 90%. أخبار عظيمة".

وذكرت الشركة في بيانها إن اللقاح الجديد يوفر الحماية من كوفيد-19 بعد 28 يومًا من الجرعة الأولى، أما الجرعة الثانية فتحقق الحماية منه عدوى الفيروس بعد أسبوع من الحصول عليها. أما المصير النهائي للقاح على مستوى الفعالية والأمان فلم يتحدد بعد بشكل نهائي، وتحتاج النتيجة النهائية إلى نحو أسبوع من الآن.