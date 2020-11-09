المنظمات الأهلية تطالب الحكومة بالإسراع في الاستجابة لمطالب إقرار نظام تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة

وطن: أعربت مؤسسات القطاع الصحي والحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن دعمها الكامل لمطالب الحراك العادلة والهادفة لدفع الحكومة الفلسطينية لإقرار نظام تأمين صحي مجاني وعادل وشامل.

وفي بيان لها، قالت الشبكة إنها تتابع عن كثب التطورات الحاصلة للاعتصام الذي ينظمه حراك نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، منذ يوم الثلاثاء بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر2020، وتعرب المؤسسات

وقالت إنها تنظر أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لتمييز متواصل، ولعوائق تقيد وصولهم للخدمات، والمرافق، والسلع الصحية على قدم المساواة مع غيرهم، وهم يُحرمون من حقوقهم في الاندماج في نظام الخدمات الصحية المتكاملة، وفي التمتع بالحماية الاجتماعية، وفي الوصول الشامل للعلاج الطبي، وخدمات التأهيل ويعيش عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم في فقر مدقع.

ورأت أن نظام التأمين الصحي رقم (113) لعام 2004، وقانون الصحة العامة رقم(20) لعام 2004، لا يشكلان الحد الأدنى لما ينطوي عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، والذي نصت المادة (22) منه على " 1-ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخ، 2-رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي"

وفي الواقع أن تلك المعايير المتبعة والأنظمة المعمول بها في فلسطين، زادت من دفع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هامش المجتمع، بل وأضعفت من قدرتهم بالوصول للخدمات الصحية والعلاجية والتأهيلية، وضعت قيود على تحقيق كامل طاقاتهم للعيش بكرامة، بجانب تكبدهم وتكبد أسرهم المزيد من الأعباء الصحية والاقتصادية، والتي وصلت ببعضهم إلى مفارقة الحياة نتيجة تلك المعاناة.

إضافة إلى ذلك، فإن صورة الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال بين يدي الأشخاص من غير ذوو الإعاقة، اللذين لديهم قوة مطلقة إلى حد كبير في رسم السياسات والأنظمة والقوانين دون مشاركتهم مشاركة فعالة، وبذلك تعتبر اللجنة أن هذا الحراك هو تعبير أصيل عن خيار الأشخاص ذوي الإعاقة وخيار المجتمع كذلك في التعبير الحر عن رفض الحواجز والإجراءات التقييدية بالوصول العادل للصحة، ولا يجب أن يُسلب منا هذا الاختيار.

وقد سبق أن عبر الحراك ومنذ بدء اعتصامه، عن مجموعة من القضايا في ورقة المطالب التي تقدم بها لمجلس الوزراء، والقاضية بضرورة اعتماد الإعاقة كمعيار استحقاق، بصرف النظر عن نوعها ودرجتها، وتعزيز سلة المشتملات لنظام التامين الصحي، ومنها الفحوصات التخصصية والتشخيصية وخدمات التأهيل، والأدوات والأجهزة الطبية المساعدة كالسماعات والنظارات والعدسات الطبية والأطراف الصناعية والقوقعة، بجانب الأجهزة والمستهلكات الطبية الأخرى، إضافة للعمليات الجراحية لكافة أنواع الإعاقة، والمطالبة كذلك بإلغاء نسبة المساهمة بقيمة 5% من تكلفة التدخل الطبي، وإزالة العوائق التقييدية غير الضرورية للتحويلات الطبية، وإقرار نظام للشكاوى والرقابة والمساءلة.

وفيما رحبت المؤسسات الصحية والحماية الاجتماعية، بإعمال لغة الحوار عبر خطوة المشاورات التي بدأت منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بين ممثل عن مجلس الوزراء وممثلين عن الحراك، والتي آلت لقرار تشكيل لجنة سداسية يشترك فيها ممثلين عن الحراك، الاتحاد العام للمعاقين، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الوزراء، الهيئة المستقلة، والتي يُنتظر منها أن تقرر عملياً الإطار القانوني والتنظيمي لتطبيق ما جاء في مطالب الحراك، فإن المؤسسات الصحية والاجتماعية في الشبكة، وإذ تعيد التأكيد على مشروعية مطالب حراك نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تطالب:

• ضرورة إنفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين في النظام القانوني والسياساتي الفلسطيني فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيقها على أرض الواقع.

• إن إقرار نظام للتأمين الصحي المجاني والعادل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن يكون بخطوات عملية لجهة إقرار قانون تأمين صحي وطني شامل وعادل، إعمالاً بتوصيات اللجنة الوطنية لتوطين الخدمة الصحي في فلسطين للعام 2019.

• ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية وطبية وتأهيلية تمكِّنهم من تحقيق كامل طاقاتهم، وحصولهم على نفس الفرص المتاحة للآخرين كي يشاركوا في المجتمع مشاركة كاملة.

• تكثيف التعاون على نطاق واسع بين وازرة الصحة ووزارتي التنمية الاجتماعية والمالية للإسراع في تطبيق الخطة الوطنية لتوطين الخدمة الصحة وتحقيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة، بما يتلاءم مع الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

• الالتزام بأن يشمل العمل التقني لوازرة الصحة تطوير قدرات العاملين فيها مع الأشخاص ذوي الإعاقة من الأطفال والبالغين وكبار السن.