الضابطة الجمركية تتلف 13.4 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال الشهر الماضي

وطن: قالت "الضابطة الجمركية" إنها تعاملت مع 771 قضية، وأتلفت 13.4 طن من البضائع منتهية الصلاحية خلال شهر تشرين اول/اكتوبر الماضي.

وأوضحت في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الاثنين، أنها وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني تعاملت مع 92 قضية، ضبط خلالها ما يقارب 11.4 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، و11.3 طن من المواد التموينية ومواد التجميل التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية، وقرابة 11.5 طن مواد غذائية ومواد تنظيف مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، وتم تسليم المضبوطات للوزارة لحين استكمال الاجراءات اللازمة.

كما نفذ الجهاز بالتعاون مع جهات الاختصاص 9000 جولة تفقدية على المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية والصحية في مختلف المحافظات للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن القضايا كانت موزعة ما بين قضايا مالية، بالإضافة الى القضايا المتخصصة بالمجال الاقتصادي والصحي والزراعي والسلامة العامة.

وجاء في تفاصيل البيان بأن جهاز الضابطة الجمركية تعامل مع 607 قضايا بالتعاون مع وزارة المالية، تتعلق بالتبغ والسولار المهرب، وبضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، وأخرى غير مطابق للمواصفات والمقاييس.

كما تم تسجيل 29 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة والسلامة العامة، و13 قضية مع وزارة الزراعة، و30 قضية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الضابطة الجمركية في ختام بيانها، على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، بالإضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.