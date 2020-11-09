ترامب يدرس حشد احتجاجات جماهيرية للمطالبة بإعادة فرز الأصوات

وطن: يدرس الرئيس الامريكي دونالد ترامب مسألة حشد الجماهير للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في عدة ولايات.

وذكرت شبكة CNN الليلة الفائتة أن مقربين من الرئيس ترامب، بمن فيهم مستشاره وصهره جارد كوشنير ومحاميه رودي جولياني، يحثان الرئيس على حشد سلسلة من التجمعات الجماهيرية لمطالبة بإعادة فرز الأصوات.

من ناحية أخرى، وفقًا لتقرير CNN، فقد اقترح مستشارون كبار آخرون، بمن فيهم كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدفز، على الرئيس ترامب التفكير في الاعتراف بخسارة الانتخابات لجو بايدن.

وأفاد موقع Axis الإلكتروني بأن أطقم موظفي الرئيس ترامب قد أعدوا بالفعل فرقًا في البلدان الرئيسية للمارسة الضغط لإعادة فرز الأصوات، وأن ترامب يعتزم، من بين الاثباتات أخرى، بيانات نعي لأشخاص توفوا ولكن تم تسجيلهم كمصوتين في الانتخابات الحالية، كما يقول.

وفي ذات السياق، أفادت الأنباء أمس بأن زوجة الرئيس ميلانيا ترامب، تعمل على إقناعه بالاعتراف بالخسارة. ولكن بعد وقت قصير من هذا التقرير الاخباري، ردت ميلانيا ترامب بأن نشرت تغريدة لدعم ترامب قالت فيها: "يجب احصاء جميع الأصوات المشروعة وليس الأصوات غير القانونية. الأمريكيون يستحقون انتخابات نزيهة، يجب أن ندافع عن ديمقراطيتنا".