المعتقل المصاب علي عمرو يقبع بمستشفى "سوروكا" تحت أجهزة التنفس الاصطناعي

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقل المصاب علي عمرو من مدينة الخليل، يقبع حالياً داخل مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وما يزال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن المعتقل عمرو كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال أمس، وجرى نقله بعدها للمستشفى وهناك أجريت له عملية جراحية.

وأضافت أنه من المقرر أن تعقد جلسة تمديد توقيف للمصاب عمرو يوم الخميس في محكمة "عوفر" العسكرية.