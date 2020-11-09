وفاة و270 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة و270 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد إجرائها 2371 فحصًا مخبريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في تقرير يومي، بوفاة المواطنة أميرة خضر قروط (63 عامًا)، من مدينة غزة، في مستشفى غزة الأوروبي، جراء إصابتها بالفيروس.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة و270 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد إجرائها 2371 فحصًا مخبريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، بوفاة المواطنة أميرة خضر قروط (63 عامًا)، من مدينة غزة، في مستشفى غزة الأوروبي، جراء إصابتها بالفيروس.