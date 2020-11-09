بيت لحم: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أمين سر "فتح" و3 أشقاء

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من بيت لحم، بينهم أمين سر حركة "فتح"، وثلاثة أشقاء.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر "فتح" في بيت تعمر شرق بيت لحم، مراد محمد جدال أبو محيميد (38 عاما)، والمواطن محمد هاشم أبو محيميد (42 عاما)، واستولت على مركبة الأخير الخاصة.

كما اعتقلت تلك القوات الأشقاء الثلاثة صلاح (29 عاما)، وفؤاد (28 عاما)، ومعتز (25 عاما) جمعة ابو محيميد، بعد دهم منزل ذويهم في القرية، وتفتيشه.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم عايدة شمالا الشاب محمد صلاح المساعيد، عقب دهم منزل ذويه، وتفتيشه.