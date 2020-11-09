علاجات عشبية تساعد على التخفيف من آلام انتفاخ المعدة

وطن: يعد ألم المعدة والانتفاخ بعد الأكل شكوى شائعة يصعب حلها. وإذا لم يؤدِ استبعاد بعض الأطعمة من نظامك الغذائي إلى تخفيف الانتفاخ، فقد تكون العلاجات العشبية هي الحل.

ويُعزا انتفاخ المعدة، في الغالب، إلى تراكم الغازات في الجهاز الهضمي (GI). والجهاز الهضمي عبارة عن سلسلة من الأعضاء المجوفة المتصلة في أنبوب طويل ملتو من الفم إلى فتحة الشرج.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن أول منفذ من هذه الحالة، هو القضاء على مسببات الغازات في نظامك الغذائي، مثل الفاصوليا والبصل والبروكلي.

وإذا استمرت المشكلة، فقد يشير ذلك إلى أنك تعاني من اضطرابات هضمية أكثر تعقيدا.

وإذا كانت هذه هي الحالة، فالأبحاث تشير إلى أن العلاجات العشبية قد تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي.

الشيح

قد يساعد الشيح، وهو عشب أخضر مورق يصنع الشاي المر، في تخفيف شكاوى الجهاز الهضمي، وبالتالي تخفيف الآثار المرتبطة به، مثل الانتفاخ.

وتشير الدراسات البشرية إلى أن كبسولات الشيح المجفف التي تزن غراما واحدا، قد تمنع أو تخفف عسر الهضم أو عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن.

ووفقا للأبحاث، فإن هذه العشبة تعزز إفراز العصارات الهضمية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم الصحي وتقليل الانتفاخ.

وعلاوة على ذلك، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار إلى أن الشيح قد يقتل أيضا الطفيليات، التي يمكن أن تكون السبب في الانتفاخ.

الزنجبيل

وفقا للأبحاث، فإن شاي الزنجبيل، المصنوع من الجذور السميكة لنبتة Zingiber officinale، يُستخدم لعلاج أمراض المعدة منذ العصور القديمة.

وتشير الدراسات البشرية إلى أن تناول كبسولات الزنجبيل من 1 إلى 1.5 غرام يوميا مقسمة على جرعات قد يخفف الغثيان.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تسرع مكملات الزنجبيل من إفراغ المعدة، وتخفيف اضطراب الجهاز الهضمي، وتقليل التقلصات المعوية والانتفاخ والغازات.

والجدير بالذكر أن هذه الدراسات أجريت باستخدام مستخلصات سائلة أو كبسولات بدلا من الشاي.

وتظهر الأبحاث التغذوية أنه بينما هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن المركبات المفيدة في الزنجبيل، مثل جينجيرول، موجودة أيضا في الشاي.

شاي المليسة

قد يوفر شاي الترنجان (أو شاي عشبة المليسة)، المصنوع عن طريق نقع الأجزاء النباتية من نبات المليسة أو الترنجان المخزني، بعض الراحة من الانتفاخ.

وتلاحظ وكالة الأدوية الأوروبية أن شاي الترنجان قد يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي الخفيفة، بما في ذلك الانتفاخ والغازات، بناء على استخدامه التقليدي.

ودعما لهذا الادعاء، يعد الترنجان مكونا رئيسيا في Iberogast، وهو مكمل سائل للهضم يحتوي على تسعة مستخلصات عشبية مختلفة. وقد يقلل هذا المنتج من آلام البطن والإمساك وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى، وفقا للعديد من الدراسات البشرية.

المصدر: إكسبرس