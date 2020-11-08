"الأميركيون يستحقون انتخابات نزيهة".. ميلانيا ترامب في أول تعليق لها

وطن: في أول تعليق لها على إعلان فوز مرشح الرئاسة، جو بايدن، على منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، أكدت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترامب، أن "الشعب الأميركي يستحق انتخابات نزيهة".

وكتبت ميلانيا في تغريدة: "يستحق الشعب الأميركي انتخابات نزيهة. يجب احتساب كل صوت قانوني- وليس غير قانوني. يجب أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

وجاء تعليق زوجة الرئيس الأميركي بعد أن أكد ترامب فوزه بالانتخابات، معلنا أنه سيلجأ للقضاء لإعادة فرز الأصوات متهما الجهات المسؤولة عن الفرز بـ"التزوير" والديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات".

وقال، ترامب، إنه سيثبت في المحاكم أنه الفائز، وأن الانتخابات لا تزال بعيدة عن نهايتها. وأضاف أن "الأصوات القانونية هي التي تحدد الرئيس، لا الإعلام".

وأوضح أن فريق حملته سيتوجه إلى المحاكم، الاثنين، "لضمان المحافظة الكاملة على قوانين الانتخابات وتولي الفائز الحقيقي المنصب".

وتحدث على وجه الخصوص عن ولاية بنسلفانيا، حيث يشير الجمهوريون إلى "حدوث تزوير"، ويقولون إنه تم احتساب آلاف بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة عبر البريد بشكل "مخالف للقانون".

ودعا ترامب، المحكمة العليا إلى إلزام بنسلفانيا بفصل الأصوات المتأخرة عن الموعد الدستوري للاقتراع.