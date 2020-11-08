صحة الاحتلال: تسجيل 4 وفايات و 2084 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2,674 حالة، وتسجيل 2084 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذا العدد ترتفع حصيلة الإصابات في اسرائيل منذ تفشي الوباء إلى 319,241 إصابة، علما ان عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 8,004 مصابين.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية في بيان لها عممته على وسائل الاعلام، أن من بين الاصابات هناك 330 حالة خطيرة منها 143 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 109 أشخاص حالتهم متوسطة، بينما تماثل 308,563 شخصًا للشفاء.