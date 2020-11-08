الأسير محمد الزغير يعلّق إضرابه عن الطعام بعد انتزاع قرارٍ بتحديد سقف اعتقاله

وطن: علّق الأسير محمد الزغير (33 عامًا) إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة 20 يومًا بعد انتزاع قرار يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، الأسير محمد الزغير المضرب عن الطعام، من زنازين سجن "النقب الصحراوي" إلى عزل سجن "أوهليكدار بئر السبع".

وأوضح نادي الأسير، أنّ "الأسير الزغير (33 عامًا) من الخليل، وهو ناشط حقوقي وأسير سابق، شرع بإضرابه منذ 20 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، علمًا أنه معتقل منذ نيسان/ إبريل الماضي، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال"، مُحملاً "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الزغير".

كما دعا النادي من جديد "المؤسسات الحقوقية الدولية، إلى وضع حد لاستمرار سلطات الاحتلال في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق المئات من المواطنين الفلسطينيين".