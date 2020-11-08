تعليم غزة توضّح آلية استئناف الدراسة للصفوف من الأول للسادس

وطن: أوضحت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء الأحد، آلية استئناف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الأساسية من الصف الأول حتى السادس.

وقال مدير العلاقات العامة والدولية في الوزارة بغزة معتصم الميناوي لإذاعة الأقصى" إنّ الوزارة بغزة اتّخذت قرارًا باستئناف العملية التعليمية للمرحلة الثالثة بشكل تدريجي من الصف الأول حتى السادس الأساسي".

وأضاف أن "العملية التعليمية ستستأنف خلال أيام في كافة مناطق القطاع".

وبيّن الميناوي أنّ المناطق المصنفة حمراء، حسب وزارة الصحة، ستبقى المدارس فيها مغلقة بشكل كامل، أمّا المناطق الخضراء ستستأنف فيها العملية التعليمية.

وذكر أنّ مدراء التعليم في محافظات القطاع سيقومون بالتأكّد من جهوزية المدارس في مناطقهم، حيث ستكون كل مديرية مسؤولة عن المدارس التابعة لها.

وأكّد أنّ "الكثافة الصفية ستكون ممنوعة داخل جميع المدارس".

وقال: "هناك قرار ألّا يزيد عدد الطلبة بالصف الواحد عن 25 طالب، وسيتمّ تقسيم الطلبة قسمين كل قسم سيخصص له 3 أيام في الأسبوع كما جرى في المراحل السابقة".

ولفت الميناوي إلى أنّ هناك لجان مختصة للمتابعة وتقييم إجراءات الوقاية والسلامة داخل المدارس، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تراهن على نجاح هذه المرحلة بتعاون مدراء التعليم والطلبة وفرق المتابعة.

ودعا الأهالي وأولياء الأمور لمتابعة صفحات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمعرفة الأيام المخصصة لعودة أبنائهم للدراسة.