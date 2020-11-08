تركيا: صهر إردوغان ووزير المالية يستقيل وسط تراجع في قيمة العملة

وطن: أعلن بيرات ألبيرق وزير المالية وصهر الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان، استقالته من منصبه، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وقال ألبيرق: "أستقيل من منصبي بسبب وضعي الصحي، وأفضّل أن أخصص وقتي لأسرتي"، معرباً عن امتنانه لأفراد عائلته على "دعمهم لي في مسيرتي".

وسبق أن شغل ألبيرق منصب وزير الموارد المائية والطاقة من 2015 وحتى 2018، وتسلم حقيبة وزارة المالية والخزانة عام 2018.

وتزامنت فترة أدائه مهام وزير المالية والخزانة مع أزمة اقتصادية حادة عصفت بتركيا، حيث توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تتنامى المخاطر المالية والاقتصادية في تركيا، موضحةً أن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يبقيان النقطة الأضعف في الاقتصاد.

وتراجع سعر صرف الليرة خلال الفترة السابقة، ليتجاوز حاجز 8.5 للدولار، حيث خسرت العملة 30% من قيمتها منذ بداية العام، ونحو 10% في آخر أسبوعين فقط.