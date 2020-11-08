السفير الأمريكي السابق لدى الاحتلال: بايدن سيعيد حل الدولتين الى الطاولة

وطن: في لقاء مع الإذاعة العبرية الرسمية، اليوم الأحد، قال دان شبيرو، السفير السابق للولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال، إنه يتوقع ان يعيد الرئيس المنتخب دجو بايدن "حل الدولتين لشعبين" الى طاولة المفاوضات.

وقال شبيرو ردا على سؤال هل تعني الحديث مجددا عن دولة فلسطينية؟ قال: نعم، لأن الرئيس المنتخب جو بايدن الذي اعرفه جيادا يؤمن بأن الطريق لمساعدة إسرائيل والفلسطينيين على حل النزاع القائم بينهما هو من خلال حل الدولتين لعشبين.

وردا على سؤال حول مدى الحيز الذي تشغله العلاقة الامريكية بإسرائيل وأثرها على الانتخابات الأخيرة، قال السفير السابق شبيرو، إن الانتخابات الامريكية هذه المرة كانت تتمحور حول شؤون أمريكية داخلية وليست حول السياسة الخارجية لواشنطن.

وأكد أن المحور الأساسي والأهم هو فشل تعامل إدارة البيت الأبيض الحالية مع جائحة كورونا، على حد تعبيره، وكذلك ما ترتب على هذه الأزمة من تداعيات اقتصادية دفعت الكثير من الأمريكيين الى سوق البطالة ومنهم من خسر كل شيء حتى بيته.