مادورو يُبدي استعداده للحوار مع واشنطن بعد فوز بايدن

وطن: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه "مستعدّ دائماً للحوار" مع الولايات المتّحدة، وذلك بعد فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة.

وغرّد الزعيم الاشتراكي الذي قطع علاقاته الدبلوماسيّة مع واشنطن عام 2019 "أهنّئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على فوزهما. فنزويلا ستكون دائماً مستعدّة للحوار والتفاهم الجيّد مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها".

وقطعت كراكاس العلاقات الدبلوماسيّة مع واشنطن عام 2019 بعد اعتراف إدارة ترامب، إلى جانب نحو 60 دولة أخرى، بخصم مادورو المعارض خوان غوايدو رئيساً موقّتاً لفنزويلا.

ومن جهته، هنّأ غوايدو في بيان بايدن بفوزه في الانتخابات، قائلاً "سنعمل معاً لضمان عودة الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان لشعب فنزويلا".

وكان بايدن ندّد خلال حملته الانتخابيّة في نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر بـ"النظام القمعي" لمادورو.