الاتحاد الأوروبي: سنطالب "إسرائيل" بالتعويض عن هدم المنازل والمشاريع التي ندعمها

وطن: أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، أن الاتحاد سيطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميا بالتعويض عن هدم وتخريب المنازل والمشاريع والمدارس التي دعمها الاتحاد الاوروبي خلال الفترة الماضية في الضفة بما فيها القدس المحتلة.

واعتبر عثمان في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الأحد، أن زيارة وفود من الإتحاد الى المناطق المصنفة (سي) في الضفة ودعمها بالمشاريع اللازمة رسالة سياسية لإسرائيل ورفض من الاتحاد الأوروبي لانتهاكات الاحتلال المستمرة عبر التوسع الاستيطاني وتهجير المواطنين وعمليات الهدم.

مؤكداً أنّ زيارة المناطق المصنفة (سي) رسالة دعم للمواطنين بان الاتحاد سيبقى يدعم الوجود الفلسطيني في تلك المناطق من خلال المشاريع والتدخلات العاجلة.

من جهته، قال جدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، في حديث إذاعي، إن "الموقف الأوروبي الذي يطالب سلطات الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم مبان بنيت بتمويل أوروبي، هو انتقال من مواقف الإدانة والاستنكار إلى المطالبة بإجراءات عملية من قبل اسرائيل سواء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية منفردة مثل بلجيكا التي ساهمت بتقديم مساعدات لتجمع حمصة بالأغوار الشمالية".

وجدد الأحمد مطالبة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين القانوني والسياسي.