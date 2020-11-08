الكيلة: سنرسل قافلة من المستلزمات الطبية والصحية إلى قطاع غزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن الوزارة سترسل قافلة من المستلزمات الطبية والصحية إلى قطاع غزة.

وقال الكيلة، إنه "سنرسل المستلزمات الطبية بسبب انتشار فايروس كورونا بين التجمعات السكانية المكتظة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات".

وأكدت وزيرة الصحة، أن الحالة الوبائية في فلسطين مستقرة لكن بعدد اصابات مرتفع يتراوح بين 300 الى 500 يومياً.

ودعت، المواطنين إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية للوزارة واجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فايروس كورونا خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة.