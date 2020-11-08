في إطار حملتها لتشجيع المنتجات الفلسطينية.. الإغاثة الزراعية تنظم لقاءً للمنتجين مع وكيل وزارة الزراعة في غزة

وطن: نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) لقاءً خاصاً للمنتجين الفلسطينيين في قطاع الزيتون بمقر وزارة الزراعة بغزة، وبحضور وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة ومن الإغاثة الزراعية فريق الضغط والمناصرة نهى الشريف ومدحت حلس وعدد من المنتجين المحليين في قطاع الزيتون.

وأطلع فريق الإغاثة الزراعية وكيل الوزارة على حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية وانشطتها، والتي جاءت لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية في ظل استهداف المنتجات الوطنية، من خلال اغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة رغم وجود سياسات محلية قوية لحماية المنتجات المحلية وتشجيعها على الاستمرار في المنافسة والوصول الى تلبية احتياجات المستهلكين من حيث الجودة والسعر".

وأوضح فريق المناصرة في الإغاثة الزراعية لوكيل وزارة الزراعة ان "حملة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية" تأتي في إطار توجهات الإغاثة الزراعية الاستراتيجية لدعم المنتجات الوطنية وحمايتها بما يضمن تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث تم اطلاقها بمناسبة اليوم الاول من تشرين ثاني، يوم تشجيع المنتجات الفلسطينية الذي اقرته الحكومة الفلسطينية يوماً وطنياً لتشجيع المنتجات الفلسطينية وتتضمن الحملة على جملة من الأنشطة التوعوية والترويجية للمنتجات الفلسطينية.

وبين وكيل الوزارة القدرة ان الوزارة تهتم بشكل كبير بتشجيع المنتجات الفلسطينية وتعمل جاهدة على حماية المنتجات الزراعية من خلال متابعة دائمة ومستمرة للمنتجات الزراعية الفلسطينية ومدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين، وأضاف القدرة ان الوزارة تمنع كافة المنتجات الزراعية المستوردة في حال توفر البديل من المنتجات المحلية وذلك من منطلق دعم المنتج المحلي وتشجيعه.

وفي إطار الحوار أشار منتجي قطاع الزيتون الى ان أسعار الزيت لهذا العام منخفضة ولا تغطي تكلفة الإنتاج، وطالبوا الوزارة ان تعمل على عدم استيراد الزيت من الخارج لحماية المنتجات المحلية من الزيتون والزيت، كما طالبوا وزارة الزراعة ايضاً بضرورة متابعة التجار الكبار وسيطرتهم على السوق.

وأكد القدرة لصغار المنتجين ان وزارة الزراعة مستمرة في منع إدخال زيوت مستوردة إلا في حال نفاذ الكميات المحلية، مشددا على عدم السماح للتجار بالانفراد بتحديد الأسعار للزيت ورفعها بما يتناسب مع مصالحهم.

يشار الى ان هذا اللقاء يعتبر واحدا من عدة لقاءات ستقوم الإغاثة الزراعية بعقدها مع الجهات المختصة لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، وان الحملة مستمرة الى ان تحقق أهدافها في رفع وعي المستهلكين والاقبال على شراء المنتجات الفلسطينية لدعم الاقتصاد الوطني.