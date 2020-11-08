بنك فلسطين يطلق الدورة الخامسة من برنامج "فلسطينية لإدارة الأعمال" Mini-MBA لتطوير مهارات النساء الرياديات وصاحبات الأعمال في فلسطين

وطن: انطلقت يوم أمس السبت في بنك فلسطين عبر نظام الاتصال التباعدي TEAMS الدورة الخامسة من برنامج "فلسطينية لإدارة الأعمال" Mini-MBA بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وشركة Ernst & Young ومنتدى سيدات الأعمال، بمشاركة عدد من صاحبات الأعمال من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وبحضور السيد رشدي الغلاييني المدير العام لبنك فلسطين وعدد من المسؤولين، حيث انطلقت الفعاليات عبر الاتصال التباعدي التزاماً بتعليمات وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا.

ويهدف البرنامج الى تطوير مهارات العمل والقيادة للنساء الرياديات وصاحبات الأعمال، وتعزيز خبرات النساء القياديات للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين من خلال تطوير مهاراتهن في مجالات مختلفة، منها؛ التخطيط الاستراتيجي والمالي، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، وغيرها. كما يقوم البرنامج على تطوير المهارات القيادية للمرأة، وتشبيكها مع خبراء دوليين ومحليين. حيث تم اختيار 28 سيدة من مناطق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للاشتراك في البرنامج الذي ستكون مدته عدة أشهر.

من ناحيته، عبر السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين على سعادته لانطلاق الدورة الخامسة من برنامج "فلسطينية لإدارة الأعمال" Mini-MBA بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها وطنننا في ظل جائحة كورونا، مُرَحِباً بجميع المشاركات في البرنامج عبر شبكة الإتصال التباعدي.

وقال الغلاييني بأن برنامج "فلسطينية لإدارة الأعمال" Mini-MBA تم تصميمه بالشراكة مع ومؤسسة التمويل الدولية IFC خصيصا لصاحبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم مشاريعهن وتوسيع أعمالهن. في حين يعد البرنامج من أهم البرامج التي ينفذها البنك في مجال الخدمات الاستشارية غير المالية، حيث يكرس اهتمامه لتمكين المرأة الفلسطينية وتحفيزها للدخول في معترك الحياة الاقتصادية، والذي هو جزء من الاستراتيجية التي يسعى لها البنك لتحقيق الشمول المالي. ويتم ذلك من خلال نخبة من المدربات والمدربين وبالشراكة مع مؤسسات فلسطينية وعالمية وهم شركة Ernst & Young ومنتدى سيدات الأعمال، الذين كانت لهم بصمات واضحة في نجاح البرنامج على مر السنوات الماضية.

وأشار الغلاييني بأن التدريب في هذه الدورة من البرنامج سيكون عبر الاتصال المرئي التباعدي، ضمن مجموعة من المواضيع التي ستستمر حوالي 6 شهور. تتضمن فعاليات البرنامج إدارة المشاريع باستخدام نموذج Lean Canvas والقيادة، وتطوير الأعمال، والتسويق، والتسعير، وخدمة الزبائن، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية والضرائب والتسجيل. وسيتم خلال البرنامج تشبيك السيدات مع موظفات وموظفي البنك لتلبية احتياجاتهن المصرفية وتقديم الخدمات الاستشارية غير المالية وتشبيكهن مع جهات محلية أخرى لمساعدتهن في تطوير أعمالهن.

وبعد استكمال التدريب في البرنامج، ستحصل المشاركات في برنامج "فلسطينية" على شهادة في ريادة الأعمال من بنك فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية IFC. كما ستكتسب تعلم استراتيجيات القيادة الفعالة، وتحسين مهارات إدارة الأعمال في التسويق، الإدارة المالية، ووسائل الاعلام الاجتماعية، والعلامات التجارية، بالإضافة الى تحسين مهاراتهن إدارة الموارد البشرية، فضلا عن اكتساب خبرة من المتحدثين الدوليين والفلسطينيين والمدربين، وحضور لقاءات توعوية للنساء الرياديات وتبادل الخبرات وطرق صولهن الى النجاح، والحصول على فرص التدريب والتشبيك من خلال منتدى سيدات الأعمال.

يذكر بأن برنامج "فلسطينية" لإدارة الأعمال Mini-MBA يعتبر جزءاً من برنامج "فلسطينية" الذي يهدف لتمكين المرأة الفلسطينية في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية. كما يشمل البرنامج تقديم منتجات مصرفية مخصصة للنساء؛ بالإضافة الى ورشات عمل توعوية تم تنفيذها في مختلف محافظات الوطن بالتعاون مع عدد من المؤسسات، حيث انضم الى هذه الورشات حوالي 12000 امرأة فلسطينية منذ انطلاق البرنامج في عام 2015، كما يتضمن برنامج فلسطينية صفحة توعوية متخصصة على موقع فيس بوك الذي يزود المرأة بالنصائح والمعلومات التي تهمها في مجالات مثل الصحة والتغذية وتربية الأطفال والتطور المهني والذاتي.

