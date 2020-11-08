الاحتلال يقيّد حركة أمين سر "فتح" في القدس شادي مطور

وطن: استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، اليوم الأحد، لمركز تحقيق المسكوبية، وسلمته قراراً إدارياً صادراً عن وزير جيش الاحتلال، يقضي بفرض قيود حركة عليه، بتهمة تكريسه للسيادة الفلسطينية داخل المدينة وتهديد "أمن إسرائيل".

وبحسب القرار، يمنع مطور من إقامة أي نشاطات داخل المدينة، إضافة إلى منعه من تقديم أي مساعدات، ومنعه من تنظيم أو المشاركة في أي مؤتمرات وفعاليات داخل المدينة.

يذكر أن القرار يأتي بعد سلسلة قرارات وعشرات الاستدعاءات والاعتقالات والتوقيف لأمين سر حركة فتح في القدس من ضمنها منع دخوله إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وعدم التواصل مع 22 شخصية قيادية ونشطاء ميدانيين.