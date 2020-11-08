لاول مرة في فلسطين : جورجي سي تفتتح معرضها ودار الازياء للملابس الجلدية ببيت لحم

وطن: افتتحت ادارة جورجي سي التابعة لشركة الأقواس الثلاث السياحية دار الأزياء والمعرض الأكبر في فلسطين للأزياء الجلدية في خطوة هي الأولى من نوعها في فلسطين باتجاه تعزيز وتثبيت صناعة الأزياء للملابس الجلدية.

وقد افتتحت دار الأزياء والمعرض التابع لها السبت بحضور شخصيات من محافظة بيت لحم ابرزها عضو المجلس الاستشاري لـ فتح القيادي محمد خليل اللحام و داوود الزير رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الاهلية وحاتم صباح رئيس بلدية تقوع ماهر قنواتي صاحب شركة الأقواس الثلاث التي تملك دار أزياء ومعرض جورجي سي للملابس الجلدية وعدد من الشخصيات ببيت لحم وحشد من الصحفيين والمواطنين.

وعقب الافتتاح الرسمي وقص شريط دار الازياء تم تنظيم عرض أزياء للحضور حيث تم عرض مجموعة من الملابس الجلدية، لتكون أول ماركة فلسطينية عالمية مسجلة في عالم الازياء .

قنواتي : نسعى لإدخال صناعة تهم السائح والمواطن

وتتنوع بضائع جورجي سي بتصاميم عصرية وألوان جذابة للملابس الجلدية لكافة الاعمار وللذكور والإناث فيما يعمل العديد من موظفي الشركة على تصاميم متعددة ليكون المنتج صناعة فلسطينية بمواصفات عالمية حيث يهدف الافتتاح لدار الأزياء الجديدة لإدخال فلسطين عالم صناعة الأزياء العالمية وترويج وتوفير هذه المنتجات من ملابس الجلود الأصلية للمواطن الفلسطيني والسائح على حد سواء كما يقول ماهر قنواتي مدير عام شركة الأقواس الثلاث ومالك دار جورجي سي للأزياء في بيت لحم.

واضاف القنواتي ان فعاليات الافتتاح ماركة جورجي سي الفلسطينية للملابس الجلد المصنوعة من جلد الحمل مشددا على ان هذا الافتتاح يحمل رسائل عدة أهمها رسالة الأمل لأنه بدون أمل لن تستمر الحياة وبالتالي كانت هذه المبادرة لافتتاح دار الازياء الأولى من نوعها في بيت لحم.

واشار الى ان دخول فلسطين في مجال صناعة الأزياء الجلدية من خلال هذه الشركة يحمل رسائل عديدة منها ان من يركز لشعار الشركة يرى انها تحمل في وسطها نجمة بيت لحم وهي نجمة معروفة عالميا مما سيعطي المعرفة لكل من يشاهد هذا الشعار لهذه الشركة يدرك أنها من بيت لحم وهو أمر مهم للتعريف ببيت لحم وفلسطين في أوساط صناعة الأزياء حيث يضعها على خريطة العالم الواسعة في هذا المجال.

وأوضح قنواتي انه عمل على ان يكون الاول في إدخال هذا المنتج الجديد للأسواق سواء للمواطن او للسائح مشددا على ان القطاع السياحي تضرر بشكل كبير حيث وصلت نسبة المبيعات الى الصفر وكان لا بد من المبادرة من أجل الاستمرار والبقاء وتوفير فرص عمل للعاملين في قطاع السياحة من أجل ان يحافظوا على مواقعهم ويعتاشوا منها.

واشار الى انه يقوم باستيراد جاد الحمل من ايطاليا لانه الحمل يجب ان يكون من شهرين الى ثلاث اشهر ولا يوجد كثير من الدول تذبح الحمل بهذا العمر وكافة الشركات ودور الأزياء العاملة بالمجال تقوم بذلك كما أشار إلى ان الشركة حاولت تنفيذ بعض المهام هنا في فلسطين لكنها ارتأت تأجيل ذلك مؤقتا بسبب أوضاع جائحة كورونا حيث تقوم الشركة بخط الانتاج كاملا حاليا في تركيا باستثناء التصميم الذي يجري في بيت لحم.

وقال القنواتي انه يأمل ان تلقى هذه الماركة المسجلة بمجال صناعة الملابس الجلدية قبول واعجاب المواطن الفلسطيني ودعمه لهذه المبادرة التي تتضمن إدخال منتج غير موجود بالسوق باسم جورجي سي من خلال الإقبال على زيارة دار الأزياء والمعرض التابع لها وشراء منتجاتها لأن هذه المبادرة تحمل رسالة الاستمرار بالحياة رغم مصاعب الكورونا ونتائجها الى جانب الاحتلال متمنيا زوال الاحتلال وانتهاء كورونا.

واكد القنواتي ان الاسعار ماركة جورجي سي التي تنافس ماركات عالمية هي اسعار في متناول يد ابناء شعبنا الفلسطيني كما أنها ستشكل فرصة للمنافسة للحركة السياحية حال انتهاء أزمة كورونا كما اعرب عن الامل بمنافسة منتجاتها في الأسواق العالمية باسم فلسطين في مجال صناعة الأزياء.

الزير: الاستثمار دليل على الانتماء ونثمن كافة الصناعات

هذا وعبر الحضور من شخصيات رسمية ومجتمعية عن سعادتهم بافتتاح دار الأزياء هذه مؤكدين على ان الاقدام على الاستثمار في صناعات جديدة ببيت لحم وفلسطين يمثل رسالة امل وحياة ودعم للاقتصاد الوطني في كافة مجالاته.

وقال رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الأهلية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني داوود الزير في حديثه مع شبكة PNN ان افتتاح هذه الدار للأزياء يمثل خطوة مهمة وقوية ويشكل رسالة تؤكد ان شعبنا ورجال الأعمال والمستثمرين فيه يقدمون على الاستثمار على الرغم من الظروف الصعبة خدمة شعبهم وقضيتهم وهو ما يؤكد أهمية الانتماء لفلسطين.

وقدم الزير تهانيه لرجل الأعمال ماهر القنواتي على افتتاح دار أزياء جورجي سي مشددا على ان افتتاحها يمثل رسالة صمود في مواجهة كل المخططات التي تحاك ضد شعبنا وفي ظل الازمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا مما يساعد على فتح الآفاق وفرص العمل للشباب والفتيات متمنيا للقائمين والعاملين فيها النجاح والتوفيق .

تعزيز وتطوير صناعة الأزياء يفتح الفرص للشباب

وتجذب دار أزياء جورجي مجموعة من الشباب والفتيات الصغار الراغبين بدخول عالم وصناعة الأزياء حيث اكد كافة عارض الأزياء من شباب وفتيات ان افتتاح الدار يمثل لهم فرصة نوعية للعمل في هذا المجال ومن اجل ان تكون بيت لحم وفلسطين جزء من صناعة عالم الأزياء على المستوى العالمي .

وقالت الشابة فوزية جمال احدى عارضات الازياء العاملات في جورجي سي أنها وبمجرد سماعها منذ فترة عن دار أزياء جورجي سارعت التقدم للتدريب والعمل فيها حيث تعمل منذ فترة على التدرب والعمل في مجال عروض الأزياء وهي المهنة التي لطالما رغبت بالعمل فيها مثمنة هذا المشروع المهم الذي يعطيها ويعطي كل العاملين الفرصة لأخذ دورهم في مجال جديد.

من ناحيته قال عبد الواحد مناصرة عارض أزياء وهو طالب محاسبة أنه كان يرغب بالعمل في هذا المجال وأنه سعيد اليوم للمشاركة بهذا العرض الافتتاحي الرسمي لدار أزياء جورجي سي لصاحبها ماهر قنواتي مشيرا الى انه يعمل اليوم في دار أزياء فلسطينيه ويقدم منتج فلسطيني للجمهور من شباب وغيرهم ويأمل ان يلقى المنتج والعروض استحسان ابناء شعبنا وزوار فلسطين مستقبلا.

المواطنون : الصناعة عالمية ونشجع الجميع زيارة دار الازياء

المواطنون الذين زاروا دار الأزياء في افتتاحها الرسمي عبروا عن سعادتهم بما شاهدوه من تصاميم ومنتجات الأزياء الجلدية مؤكدين انه امر يدعو الى الشعور بالفخر لوجود مثل دار الأزياء هذه في فلسطين.

وقال المواطن طوني روك من سكان مدينة بيت لحم انه يشعر أيضا بأهمية هذه المشاريع ويفتخر بها لأكثر من سبب أهمها الاقتصادي حيث تساهم هذه الصناعات الجديدة بتحسين الاقتصاد المحلي وتحسين السياحة مستقبلا وفتح الآفاق لمجموعة من الشباب والفتيات للعمل في مجال جديدة مما يعطيهم الفرص للتطور كما انه يعطي مجالا جديدا لفلسطين للمنافسة في مجال صناعة الأزياء الجلدية.

امام المواطنة مارينا غانم فقد عبرت عن شعورها بالفرح لما شاهدته من إنجاز في هذا المجال وتميز في صناعة فلسطينية جديدة موضحة أنها تفاجأت من تميز التصاميم وألوان الجلود داعية المواطنين لزيارة دار الأزياء والاستمتاع بالتجربة والتبضع كون الاسعار منافسة جدا اذا ما قورنت بأسعار الملابس الجلدية المستوردة في السوق.



المصدر: شبكة فلسطين الاخبارية PNN