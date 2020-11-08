صحة غزة : وفاة مواطنة وتسجيل 201 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: اعلنت وزارة الصحة بغزة عن وفاة المواطنة "وطفة احمد درويش العجرمي" 83 عاماً في مستشفى غزة الاوروبي بعد إصابتها بفيروس كورونا وهي من سكان جباليا.

وقالت الصحة خلال تقريرها الوبائي انه تم تسجيل "201" إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجراء فحوصات مخبرية لـ"2534"مواطناً ، وتعافي 200 حالة جديدة.

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 8470 اصابة منها 2955 حالة

حالة نشطة ، "5477" حالة تعافي و38 حالة، و38 حالة وفاة .