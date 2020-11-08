هاتف جديد لسامسونغ قابل للطي يعمل مع شبكات 5G

وطن: كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها الأحدث القابل للطي الذي طورته للسوق الصينية وبعض الأسواق الآىسيوية.

ويأتي هاتف W21 5G بهيكل يشبه من ناحية التصميم هياكل هواتف Galaxy Z Fold2 5G التي كشفت عنها سامسونغ العام الجاري.

لكن الهاتف حصل على شاشة Dynamic AMOLED بمقاس 7.6 بوصة بدقة عرض (1768/2208) بيكسل، تدعم تقنية +HDR10، ومعدل ترددها يعادل 120 بيكسلا.

وجهز هذا الهاتف بشاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2260/816) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش، ويمكن استعمالها كشاشة لمشاهدة الفيديوهات والصور أو تصفح الإنترنت والرد على الرسائل والاتصالات الواردة.

وحظي بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ويمكن لهذا الجهاز العمل بسرعة كبيرة مع شبكات 5G وشبكات الإنترنت اللاسلكية بفضل معالج ثماني النوى من نوع +Snapdragon 865، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت، كما زودته سامسونغ ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا.