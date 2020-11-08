حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على البلاد

وطن: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة مهيأة خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .