إيران: مرحلة ترامب ولّت ونأمل بتغيّر السياسات الأمريكية "المدمرة"

وطن: قال إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يأمل في حدوث تغير في "السياسات الأمريكية المدمرة" بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن جهانغيري قوله "إن مرحلة ترامب وفريقه المغامر الداعي إلى الحرب انتهت. لقد كان انتهاك المعاهدات الدولية هيكل سياسات ترامب".

وأضاف أن إيران "التي قاومت سياسة الضغط القصوى التي انتهجها ترامب، لن تنسى المعاناة التي سببها التعطيل واسع النطاق لسبل عيشها، وعدم حصول المرضى على الأدوية، واغتيال سليماني".

وأعرب جهانغيري عن أمله في حصول "تغير في السياسات الأمريكية المدمرة والعودة إلى القانون والالتزامات الدولية واحترام أمتنا".

المصدر: RT