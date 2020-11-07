48 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

وطن: اعلن الدكتور علي الجبريني، عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، عن تسجيل 48 اصابة بفيروس كورونا خلال يومين في المدينة المحتلة.

وقال الجبريني إنه تم تسجيل 16 اصابة أمس الجمعة، و 32 إصابة اليوم، مع تسجيل 10 حالات شفاء.

ولفت إلى أن عدد الاصابات الفاعلة في القدس يرتفع بذلك الى 423 اصابة.

وأكد الدكتور الجبريني على ضرورة مواصلة الالتزام بكافة الاجراءات الصحية من حيث ارتداء الكمامة التباعد الاجتماعي ومواظبة التعقيم، حرصاً على عدم انتشار الفيروس خلال فصل الشتاء.