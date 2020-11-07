الشرطة تقبض على شخصين وتضبط بحوزتهما مواد يشتبه أنها مخدرة في ضواحي القدس

وطن: ألقت الشرطة القبض مساء اليوم السبت، على شخصين من ذوي السوابق بتجارة وترويج المخدرات وضبطت بحوزتهما مادتين يشتبه ان تكون مخدرة من نوع الهيروين والقنب الهندي في ضواحي القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بعد متابعة ورصد من قبل شرطة مكافحة المخدرات لأشخاص معروفين لديهم بترويج وبيع المخدرات، تمكنت قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من الشرطة القبض على شخص بالقرب من بلدة شمال القدس وبتفتيشه ضبط بحوزته مادة بنية اللون يشتبه ان تكون مادة الهيروين بلغ وزنها 8غم.

واضافت انه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات في ضواحي القدس حول شخص من ذوي السوابق بتجارة وترويج المخدرات قادم باتجاه رام الله وبحوزته كمية من مادة مخدرة بهدف بيعها، وبعد التنسيق مع شرطة مكافحة المخدرات في رام الله والبيرة توجهت قوة من شرطة ضواحي القدس وتمكنت من القبض على المشتبه به وضبطت بحوزته مادة خضراء اللون يشتبه ان تكون مادة القنب الهندي المهجن بلغ وزنها 50.5غم.

وأكدت بان شرطة ضواحي القدس اوقفت المشتبه بهما تمهيداً لإحالتهما والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.