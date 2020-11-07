ممثلو فصائل لوطن: سقوط ترامب مهم وجنب العالم كثيرا من الأزمات لكن مخطئ من يراهن على الإدارات الأمريكية المتعاقبة

وطن: اتفق ممثلو عدد من الفصائل في أحاديث متفرقة لوطن، على أن سقوط دونالد ترامب، أمر مهم، وجنب العالم الكثير من الأزمات، وان ذلك يؤكد ان المستقبل للشعوب وللإنسانية، لكن من الخطأ المراهنة على الإدارة الأمريكية، أيا كان رئيسها، بل الرهان يجب ان يكون على النضال الوطني والوحدة الفلسطينية.

واعتبر أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو تنفيذية منظمة التحرير بسام الصالحي، أن إزاحة دونالد ترامب مكسب للعالم بأسره.

وبين في حديثه لوطن أن خسارة ترامب الانتخابات الأمريكية، مقابل فوز جو بادين، جنبت العالم العديد من الأزمات والمغامرات التي تميزت بها سياسته.

وأضاف "المعيار الأساسي بالنسبة لنا كفلسطينيين للحكم على أي دولة أو مسؤول، هو مدى تحقيقه لقرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين".

بدوره، قال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي، إن سقوط دونالد ترامب أمر مهم، لكونه كان أسوأ رئيس في العصر الحديث، حيث كان يشكل خطرا على كل شعوب العالم، وليس فقط على شعبنا الفلسطيني، وتصرف كأزعر يريد إعادة العالم لشريعة الغاب بدل القانون الدولي.

وقال البرغوثي إن سقوط ترامب إيجابي، وأن كثيرين ممن تآمروا على شعبنا وروجوا للتطبيع ضده، قد أصيبوا اليوم بضربة قاسية وخيبة أمل كبيرة.

ولكنه استدرك قائلا "ذهاب ترامب لا يعني أن صفقة القرن قد ذهبت، بل هناك خطورة كبيرة لأن الصفقة بكل ما تحمله من مخاطر على القضية ونواياها في تصفية حقوقنا هي مشروع اسرائيلي صهيوني صاغه نتنياهو، وكان ترامب مجرد غلاف له".

وتابع "يجب أن نكون يقظين أن المتطرفين الاسرائيليين سيحاولون إعادة عناصر الصفقة عبر إدارة جو بايدن، ومن خلال الحديث عن تشريع المستوطنات".

وشدد البرغوثي على أهمية مواصلة الجهود الفلسطينية، وعدم الرهان على الإدارة الأمريكية، بل على نضال شعبنا على الأرض، والعمل على بناء استراتيجية وطنية بديلة.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس أبو ليلى، إن سقوط دونالد ترامب يعني سقوط كل السياسات التي تبناها والتي كانت معادية للإنسانية، بما في ذلك صفقة القرن وخطط الضم والتطبيع، التي أساءت إساءة بالغة لقضية شعبنا العدالة.

وشدد أبو ليلى على أن "التاريخ يكسح هذه السياسات الى مزبلته ويؤكد ان المستقبل للشعوب وللإنسانية وليس للعنصريين الحاقدين الذين يمثلهم ترامب".

وأضاف "السياسات العدائية الهجومية التي كان ينتهجها ترامب سوف تسقط بسقوطه، برغم أن الموقف الأمريكي التقليدي الموالي لإسرائيل سيستمر، لكن ليس بنفس الدرجة من الهجومية التي مارسها ترامب".

وفي منشور له عبر فيسبوك، أكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، ان شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية كانت في طليعة المتضررين من سياسات ترامب التي حاول من خلالها مع إدارته ومستشاريه مكافأة "إسرائيل" على احتلالها لفلسطين، وتثبيت هذا الاحتلال، والتنكر لأبسط المطالب العادلة لشعبنا.

وأضاف "هناك حالات قليلة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يفز فيها الرئيس بولاية ثانية، وترامب ينضم إلى هذه القائمة السوداء عقاباً على سياساته المتهورة التي تهدد الأمن والسلم في العالم وتنذر بإحداث شرخ في المجتمع الأمريكي ذاته."

وأردف "سيذهب ترامب إلى عالم النسيان وستبقى قضية فلسطين عنواناً للعدل والتطلّع نحو الحرية والانعتاق من ظلم الاحتلال وجرائمه."

كما رحبت حركة حماس بالانتكاسة التي تعرض لها ترامب.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس "سعيدون لرحيل المجرم ترامب وسنحكم على بايدن من خلال مواقفه تجاه القضية الفلسطينية".

من ناحيتها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، إنها لا تعول على الانتخابات الأمريكية، ولا تراهن على حدوث تغيير في سياسات واشنطن تجاه القضية الفلسطينة.

وبين الناطق باسم حركة الجهاد داود شهاب، في تصريح له، أن "فلسطين لديها تجارب مريرة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة".

ولفت إلى أن "أمريكا لديها تاريخ طويل من الانحياز لإسرائيل واستعداء الشعب الفلسطيني".

وتابع: "هناك الكثير مما هو مطلوب من أمريكا فعله إذا أرادت أن تغسل تاريخا أسود في علاقاتها بالشعوب العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني على وجه التحديد".

وأشار شهاب إلى أن "الدعم الأمريكي لإسرائيل كان سببا مباشرا في جرائم قتل وإبادة وتطهير عرقي تعرض له الشعب الفلسطيني، وكانت سببا في ويلات ومعاناة قاسية وحصار كارثي".

وشدد على أن الفلسطينيين "لن ينسوا ما فعلته إدارة ترامب من نقل السفارة للقدس وإعلان باطل بأن القدس عاصمة لإسرائيل وإجبار دول عربية على عقد اتفاقات تطبيع".

فيما اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين فوز جو بايدن لا يحمل أي تغيير جوهري إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وإزاء الحقوق والقضايا العربيّة المختلفة.

وقالت الجبهة في بيان لها بأن بايدن امتداد لنهج الإدارات الديمقراطيّة الأمريكيّة السابقة التي لم تتوقّف عن الدعم المطلق للكيان الصهيوني على مختلف المستويات، والحفاظ على تفوّقه وحمايته، وتشجيعه على تجاوز قرارات الشرعيّة الدوليّة، وحتى لتلك الاتفاقيات الظالمة التي رعت توقيعها في البيت الأبيض.

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينيّة إلى الحذّر من أيّة وعود قد توحي بها إدارة بايدن من أجل العودة إلى المفاوضات، والتوقّف عن أيّة أوهام بإمكانيّة الوصول من خلالها إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني أو أيّ منها.

وشدّدت على أنّ إنهاء الاحتلال بكل تعبيراته، وتحقيق الأهداف الوطنيّة لشعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس تكمن في تجسيد قرارات القطع مع اتفاق أوسلو وما ترتّب عليه من التزامات واعتراف ووقف الرهان على المفاوضات، وفي إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنيّة، وفي إعادة بناء مكوّنات النظام السياسي الفلسطيني.