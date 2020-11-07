في النقاش حول علاقتنا بالانتخابات الامريكية

كتب: عوض عبد الفتاح

يختزل بعضنا رؤيته للإنتخابات الامريكية في علاقتها، أو مدى فائدتها لقضية فلسطين، أو بعلاقتها مع إسرائيل، التي تغتصب فلسطين، بدعم الادارات الامريكية الامبريالية، المتعاقبة. ويأتي النقاش، أو يعود، على خلفية الانتخابات الامريكية والمفاضلة بين المرشحين للرئاسة ، الرئيس الحالي، دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

وبالنسبة لنا كشعب، تعرض ويتعرض لجريمة كبرى، مستمرة، بفضل هذا الدعم، منالطبيعي أن يتطلع لنهاية لهذه الادارات، وعقليتها الاجرامية ضد فلسطين والدولوالشعوب التي لاتسير في فلكها، او التي تشكل تهديداً لمشروعها الامبريالي،العدواني والاستغلالي.

ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على انفسنا ،هو هل يجوز ، سياسياً واستراتيجياً، وأخلاقياً، هذا الاختزال، أو هل يكفي، من ناحية براغاماتية، أو عملية فصل النضال الفلسطيني، ومصلحته في التحرر من الظلم بمعزل عن نضالاتالشعب الامريكي، ضد نظام دولته الاستغلالي، ومنظومته النيولبرالية المتوحشة، وضد " ديمقراطيته المستبدة" ! .

وبكلمات اخرى هل صحيح سياسياً أن نتمنى فوز ترامب، كما ذهب البعض، من باب الاعتقاد أن ذلك يزيد من أزمة الولايات المتحدة الامريكية، او نظامها الداخلي، او كما ذهب البعض الآخر إلى الاعتقاد أن فوزه يقطع الطريق كليا على اصحاب نهج اوسلو الذين يرون بفوز جو بايدن فرصة للتخفيف من عقوبات ترامب، والعودة إلىالمفاوضات، والتحلل من واجب او "عبء" التفكير والتخطيط لاستراتيجية مقاومة شعبية لتغيير ميزان القوى، فضلا عن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

قد تكون نظرية البعض الاول مفهومة، والذين غالبا ينتمون للنظرة اليسارية التقليدية، باعتبار أن سقوط النظام الرأسمالي الامريكي، يفتح الطريق على انتصارالاشتراكية، او يساعد في نضال القوى الاشتراكية، أو يوقف الحروب العدوانيةالامبريالية، على الشعوب.

هذه نظرة حملناها في سنوات الصراع بين المعسكرين؛السوفييتي والامريكي، وحقبة دول عدم الانحياز . وبغض النظر عن كثير من الاوهامالتي سقطت، مع سقوط الاتحاد السوفييتي، فإن النضال ضد الامبريالية الامريكية،كان واجبا اخلاقيا وسياسيا. وهو لا يزال كذلك.

أما البعض الاخر ، الذين ينطلقون فقط من نظرة أن إدارة بايدن ستسهل على السلطة الفلسطينية، العودة الى نهجها السابق، والغرق مرة أخرى بالمفاوضات، وهذا وارد جدا، فهم يتجاهلون او يغفلون وجود وكلاء تغيير في المشهد الفلسطيني، رافضين لهذا النهج، ومنهم من يراكم قوة ناعمة، وغير مستسلم، من ناحية، ومن ناحية ثانية لا يأخذون بالحسبان تقاطع أو تشابك النضال الفلسطيني، مع قوى أمريكية تقدمية تناضل من أجل التغيير الداخلي، وتغيير السياسات الخارجية الإمبريالية، وأخرى إثنية تناضل ضد التمييز والاستغلال العرقي والطبقي.

بخصوص النظرة الاخيرة، نشأت هذه النظرة الإختزالية، في حقبة تسيد الامبراطورية الامريكية، كقطب وحيد، منذ أوائل التسعينات، وانتشار الوهم بانتصارالنموذج الامريكي، وإنتهاء التاريخ. فقد سلمت القيادة الفلسطينية، كما بقية انظمة عربية وغير عربية اخرى، بامريكا وسيطاً وحيدا، في ما يسمى عملية السلام، وإستبدال المرجعية الدولية وقراراتها الخاصة بفلسطين، بهذا الوسيط، الداعم الرئيس للمشروع الصهيوني الاستعماري. وموضوعيا، يلتقي اصحاب النهج الاختزالي، من المناهضين لمدرسة اوسلو ، مع انصار مدرسة اسلو في تجاهل وجود شعب امريكي،له ايضا قوى تقاوم النظام ومتضررة منه، يجب احترام رغبتها في التخلص من رئيس فاقم بؤسهم، وجعل بلادهم اضحوكة في نظر العالم. ويجب أن ينبع الاخذ بالاعتبار لوجود ودور هذه القوى اولا، من كون سياسات حكامهم تلحق الضرر الفادح بحياتناوحقوقنا، من خلال الدعم المطلق المقدم لاسرائيل ، وثانيا كون المواطنين الامريكيينايضا ضحايا النظام الرأسمالي المتوحش والحروب الخارجية. خذوا على سبيل المثال تجدد العلاقة والتشابك بين نضالات السود ، مثل حركة " حياة السود مهمة" ،مع نضالات الشعب الفلسطيني.

ومن الملاحظ أن عودة الحديث عن تشابك النضالات الشعبية وعن ظهور آلياتتنسيق منهجي، متسارعة ، وتثير الاعتزاز . وهذا يستحق المزيد من الانتباه من جانبالقوى الفلسطينية الناقدة، خاصة وأن السلطة الفلسطينية، إختزلت علاقاتها، منذالتسعينات على الجانب الرسمي، وأهملت القوى الشعبية التي عوضت عن هذا النقص في وجود حراكات فلسطينية شعبية واكاديمية تقدمية ناهضة وفاعلة .