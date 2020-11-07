الاحتلال يطلق الرصاص في الطور وقنابل الغاز في العيسوية

وطن: اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان، مساء السبت، في حي عبيد بقرية العيسوية وبلدة الطور بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في حي عبيد بالعيسوية نحو الشبان والبيوت السكنية القريبة من الشارع الرئيس، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال لاحقت الشبان في حي عبيد، وردوا عليها برشق الحجارة وإلقاء المفرقعات.

كما أطلقت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، الرصاص الحي في الهواء ببلدة الطور خلال مواجهات مع الشبان.

وأوضح شهود عيان أن مواجهات اندلعت في الطور، ألقى خلالها الشبان زجاجة حارقة صوب جيب لحرس الحدود في الشارع الجديد بالبلدة.