شعث: لم يكن هناك أسوأء من عهد ترامب والخلاص منه مكسب

وطن: قال نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس عباس، السبت، إنه "لم يكن هناك أسوأء من عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، والخلاص منه مكسب".

وأضاف شعث: "لا نتوقع تغييرا استراتيجيا كبيرا في الموقف السياسي الأمريكي (تجاه القضية الفلسطينية)".

وتابع: "لم يكن هناك أسوأ من ترمب، وأي إنسان هو أفضل منه".

وقال شعث: "مما سمعناه من بايدن ونائبته كامالا هاريس، أعتقد أنه سيكون أكثر توازنا، وأقل انزلاقا وراء نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين)، وبالتالي أقل ضررا علينا من ترمب".

وعن فرص العودة للمفاوضات المتوقفة منذ 2014، قال شعث: "بايدن بحاجة إلى وقت ليضع برنامجه ويقر خطته، وعادة يبدأ الرؤساء المنتخبون بالقضايا الداخلية".

وعن فرصة العودة عن القطيعة مع الإدارة الأمريكية قال شعث "الشعب الأمريكي اختار رئيسه، قد تكون فرصة لتحسن الأوضاع".