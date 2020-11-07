مكمّل غذائي للدماغ قد يحسن الذاكرة اللفظية والوظيفة التنفيذية!

وطن: يُقال إن الدماغ هو أحد أكثر الأعضاء تعقيدا واستخداما، وهو نظام التشغيل الرئيسي لأجسامنا. وللأسف، مع مرور الوقت، يبدأ هذا النظام التشغيلي بالتباطؤ.

ومع ذلك، فقد ثبت أن تناول مكمل معين يحسن قدرته في كل من الذاكرة اللفظية والوظيفة التنفيذية.

وتشير دراسة جديدة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية، إلى أن المكملات اليومية بزيت السمك أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تحتوي على 1000 ملغ من DHA بالإضافة إلى العناصر الغذائية الداعمة، تنتج تحسينات مماثلة في وظائف المخ لممارسة الرياضة لدى النساء الأكبر سنا.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة بورنماوث وجامعة روهامبتون، وفحصوا آثار المكملات والتمارين الرياضية على الحركة والوظيفة الإدراكية لدى النساء الأكبر سنا.

وحدد الباحثون تحسينات كبيرة مماثلة في مقياسين رئيسيين لوظيفة الدماغ والذاكرة اللفظية والوظيفة التنفيذية.

وشملت :

الذاكرة اللفظية - إلى أي مدى يمكنك تذكر المعلومات؛ مدى سهولة تذكر الكلمات في القائمة.

الوظيفة التنفيذية - الطريقة التي يدير بها عقلك المعلومات التي يتلقاها، وتخطيط أفعالك ومعلوماتك.

وفحصت الدراسة أولئك الذين كانوا يتناولون المكملات ولا يمارسون الرياضة، وأولئك الذين لم يتناولوا مكملات ولكنهم يمارسون الرياضة، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي، وخلصت إلى أن المكملات تنتج تأثيرات مماثلة على وظائف المخ مثل التمارين الرياضية.

وشملت الدراسة النساء اللائي تزيد أعمارهن عن 60 عاما (متوسط ​​العمر 67 عاما)، وجرى إعطاء المكملات لمدة 24 أسبوعا وممارسة الرياضة لمدة 12 أسبوعا الأخيرة.

وقاد الدراسة الدكتور سيمون ديال، كبير المحاضرين ومنسق البرنامج لدرجة الماجستير في علم الأعصاب السريري في جامعة روهامبتون.

وقال ديال: "نحن نعلم أن قلة النشاط البدني يمكن أن تكون مشكلة لكبار السن".

وتمت صياغة المكمل بشكل علمي مع أحماض أوميغا 3 الدهنية، بما في ذلك حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA)، إلى جانب جينكو بيلوبا وحمض الفوليك وفيتامين B12 وفوسفاتيديل سيرين.

وترتبط الشيخوخة بانخفاض تدريجي في كل من الوظيفة الإدراكية والجسدية، وتشير الأبحاث السابقة التي أجراها الدكتور سيمون ديال إلى أن المكملات تحسن الإدراك والحركة لدى النساء الأكبر سنا

وجرى تمويل الدراسة من قبل Efamol، وخبراء الأحماض الدهنية الأساسية، وجامعة بورنماوث وSylvia Waddilove Trust.

ويلعب DHA دورا حيويا في الحفاظ على بنية ووظيفة عقلك. وفي الواقع، يمثل زهاء 25% من إجمالي الدهون، و90% من دهون أوميغا 3 الموجودة في خلايا دماغك.

ويتميز حمض أوميغا 3 الدهني الآخر في زيت السمك، EPA، بتأثيرات مضادة للالتهابات قد تحمي الدماغ من التلف والشيخوخة.

ورُبط تناول مكملات DHA بتحسين مهارات التفكير والذاكرة وأوقات رد الفعل لدى الأشخاص الأصحاء، الذين لديهم مدخول منخفض من DHA.

المصدر: إكسبريس