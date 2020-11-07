برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات بخماسية ضد بيتيس

وطن: حقق فريق برشلونة انتصارًا هامًا بخماسية لهدفين خلال مواجهة ريال بيتيس مساء السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، بعد 4 جولات من غياب الانتصارات عن الفريق الكتالوني.

وسجل الأهداف لبرشلونة ديمبلي في الدقيقة 22، وجريزمان بالدقيقة 49، وميسي "هدفان" في الدقيقتين 61 من ركلة جزاء، و82 على التوالي، وبيدري بالدقيقة 90، بينما سجل لريال بيتيس أنطونيو سانابريا في الدقيقة 45، ولورين بالدقيقة 73، علماً أن المباراة شهدت احتساب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 31، بعد عرقلة الجزائري عيسى ماندي للشاب أنسو فاتي في منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذها أنطوان جريزمان وتصدى لها الحارس برافو ببراعة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه عيسى ماندي مدافع بيتيس، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، بعدما تصدى لتسديدة ديمبلي على خط المرمى بيده، واحتسب ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة بالمركز السابع.