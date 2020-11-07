بريطانيا تسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 413 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 24975 إصابة بالفيروس المستجد.

وأشارت البيانات الحكومية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في بريطانيا لتبلغ أكثر من مليون و170 ألف حالة، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الوفيات لتبلغ حوالي 49 ألف حالة.

وشهدت بريطانيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، التي كانت سابقا من أكبر بؤر الجائحة في العالم، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

ووافق المشرعون البريطانيون الأربعاء الماضي، على فرض إغلاق لمدة شهر في إنجلترا، حيث صوتوا لصالح خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الهادفة لاحتواء العدوى التي تخرج عن السيطرة وترهق أطقم الخدمات الصحية.

المصدر: (رويترز)