استطلاع وطن: 78 % من المستطلعة آراؤهم لا يتوقعون إجراء الانتخابات العامة قريبا

رام الله - وطن للأنباء: أظهر استطلاع لـوطن للأنباء، أن غالبية المستطلعين يعتقدون بأن إجراء الانتخابات لن يكون قريبا، حتى في ظل استمرار لقاءات المصالحة.

وطرحت شبكة وطن الإعلامية، السؤال التالي على موقعها الإلكتروني، وجاء كالتالي: "هل تعتقد أن إجراء الانتخابات العامة بات قريبا في ظل لقاءات المصالحة وعقد اجتماع ضم الامناء العامين للفصائل كافة مؤخرا ؟

وأجاب 78% من المستطلعين بخيار "لا"، أي انهم لا يعتقدون بإمكانية إجراء الانتخابات العامة قريبا، بينما أجاب 22% ب "نعم"، معتقدين بأن الانتخابات العامة قد تجري قريبا .

وخلال أيلول الماضي، أجرى وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" لقاء في اسطنبول التركية، اتفقا خلاله على رؤية ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الوطنية.

وفي 3 أيلول الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على "الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".

لكن كل ذلك لم يفض إلى استكمال الحوارات، برغم تأكيد الحركتين " فتح وحماس " الاستعداد لاستكمال الخطوات التي بدأت حتى انهاء الانقسام.