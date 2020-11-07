استطلاع وطن: 78 % من المستطلعة آراؤهم لا يتوقعون إجراء الانتخابات العامة قريبا

استطلاع وطن: 78 % من المستطلعة آراؤهم لا يتوقعون إجراء الانتخابات العامة قريبا
رام الله - وطن للأنباء: أظهر استطلاع لـوطن للأنباء، أن غالبية المستطلعين يعتقدون بأن إجراء الانتخابات لن يكون قريبا، حتى في ظل استمرار لقاءات المصالحة.
وطرحت شبكة وطن الإعلامية، السؤال التالي على موقعها الإلكتروني، وجاء كالتالي: "هل تعتقد أن إجراء الانتخابات العامة بات قريبا في ظل لقاءات المصالحة وعقد اجتماع ضم الامناء العامين للفصائل كافة مؤخرا ؟
وأجاب 78% من المستطلعين بخيار "لا"، أي انهم لا يعتقدون بإمكانية إجراء الانتخابات العامة قريبا، بينما أجاب 22% ب "نعم"، معتقدين بأن الانتخابات العامة قد تجري قريبا .
وخلال أيلول الماضي، أجرى وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" لقاء في اسطنبول التركية، اتفقا خلاله على رؤية ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الوطنية.
وفي 3 أيلول الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على "الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".
لكن كل ذلك لم يفض إلى استكمال الحوارات، برغم تأكيد الحركتين " فتح وحماس " الاستعداد لاستكمال الخطوات التي بدأت حتى انهاء الانقسام.