هنية: متمسكون بتفاهمات المصالحة ولن نتراجع

وطن: أكد رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، بأن حركته متمسكة بالوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة مع حركة فتح، ولن تتراجع عن الخطوات التي بدأتها.

وأضاف هنية، خلال مؤتمر الرواد الإلكتروني الأول "القدس أمانة.. التطبيع خيانة"، إنه لاحظنا أن الأمة وشعوبها رغم الظروف التي تعيشها، إلا أنها تستثمر مواطن القوة للدفاع عن القضايا المقدسة.

وتابع: "صفقة ترامب تهدف إلى خلق بيئة محيطة غير متحضنة للقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن بنينا استراتيجية لمواجهة هذا المثلث قامت على عدة دوائر:

- الدائرة الأولى: توحيد الشعب الفلسطيني وامتلاك كل وسائل القوة لمواجهة خطة تصفية القضية.

- الدائرة الثانية: التمسك بمشروع المقاومة.

- الدائرة الثالثة: ترتيب عمقنا العربي والإسلامي.

الدائرة الرابعة: الانفتاح على كل أحرار العالم والاستفادة من كل الطاقات لتثبيت الحق الفلسطيني.

وأردف هنية، إن طبيعة التحدي الذي نحن فيه ذو طابع استراتيجي، لذلك الاستجابة يجب أن تكون ذات طابع استراتيجي.

وشدد على أننا بحاجة إلى الانتقال بمستوى الدعم من القوى الناعمة إلى الدعم بقوة المال والسلاح، ونريد أن نغلق صفحة الصراع بين الأمة، وأن نفتح صفحة الصراع بين الأمة وعدوها المركزي المتمثل في العدو الإسرائيلي.

ودعا الساحة الفلسطينية ألا يعودوا إلى فخ المفاوضات، والسير فيما لا فائدة منه، مؤكداً أن التطبيع لا يعبر عن ضمير أمتنا، بل هو معزول عن مشاعر وفكر وثقافة هذه الأمة

ولفت هنية، إلى أن الأسير ماهر الأخرس الذي انتصر على سجانيه، نموذج على أن من يواصل تحديه ينتصر.