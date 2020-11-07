ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

وطن: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة نجميه البلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي كاسيميرو، بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان النادي الملكي: "جاءت نتيجة مسحة كاسيميرو وهازارد إيجابية، في اختبارات كورونا، والتي أجريت صباح أمس الجمعة".

وأضاف البيان: "كل اللاعبين الآخرين، والجهاز التدريبي للفريق الأول، وموظفي النادي الذين يعملون مع الفريق مباشرة، أعطوا نتائج سلبية في نفس الاختبارات".

وسيغيب اللاعبان بذلك عن مواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا غدا الأحد على ملعب المستايا ضمن الجولة التاسعة من "الليغا".

المصدر: Real Madrid C.F/twitter