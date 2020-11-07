"العمل النسائي" يهنئ الأسير ماهرالأخرس بانتصاره على السجان

وطن: هنأ اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ، الاطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأسير ماهر الأخرس وذلك بعد انهاء اضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 103 يوما وانتصاره في وجه المحتل ورفضه لسياسة الاعتقال الاداري بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد ، " نهنئ عائلة الأسير الأخرس وجماهير شعبنا الفلسطيني ، بانهائه للاضراب المفتوح عن الطعام، ونؤكد أن التضحيات الجسام التي قدمها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفعت رأس الشعب الفلسطيني وزادته تصميماً على الصمود والنضال ضد الاحتلال".

وعاهد الاتحاد كافة الأسرى والأسيرات على الوفاء لقضيتهم وتضحياتهم، والنضال من اجل نيل حريتهم، وانجاز الأهداف الوطنية التي ضحوا من اجلها وفي مقدمتها بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين وتقرير المصير.

وذكر الاتحاد أن ماهر الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر في جنين (شمال الضفة) كان قد شرع في إضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو/تموز 2020، رفضا لاعتقاله.