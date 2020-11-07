الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: سلطات الاحتلال تحاكم ما بين 500 إلى 700 طفل سنويا

وطن: قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، "إن محاكم الاحتلال العسكرية تحاكم ما بين 500 الى 700 طفل سنويا، منهم من يقبعون في ظروف اعتقاليه قاسية وزنازين منفردة".

وأضاف قطيش في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، انه ووفقا للإفادات التي تأخذها المؤسسة من الأطفال المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، فإن جميعها تؤكد تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي خلال التحقيق معهم.

وأشار قطيش الى أن دولة الاحتلال قتلت سبعة أطفال خلال العام الجاري، و2115 طفلا منذ عام 2000.