صلاح الدين موسى يكتب لـوطن: الرئيس ابو مازن وفترة ترامب الانتقالية.. مخاطر يجب التنبه لها

أوباما وبعد فوز ترامب في الانتخابات الامريكية في العام 2016 مرر قرار تاريخي في مجلس الامن ضد الاستيطان، مثل القرار ضربة لرئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك وانتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، ترامب وبعد خسارته المتوقعه سيكون لديه فترة انتقالية تمتد الى شهرين من الممكن ان يقدم على خطوات خارجية تضر بالقضية الفلسطينية خاصة وانه لن يتمكن من اتخاذ أي خطوات على الصعيد الامريكي الداخلي نظرا لانشغاله بكل تاكيد في الطعونات القضائية، فاي الخطوات ممكن ان يتخذها ترامب وما هي الخطوات الواجب اتخاذها فلسطينا ، بالمقابل قد يكون ما سرب من ان القيادة الفلسطينية ستعيد استلام اموال المقاصة وتعيد التنسيق المدني والامني مع اسرائيل هو احد الاسباب الاعتراضية لهذا السيناريو الاسوء والذي يمكن ان يحصل في حال قام ترامب بعدد من الخطوات، فماذا يمكن لترمب ان يتخذ من خطوات نذكر منها:

1- الدفع باتجاه الاعتراف بالمناطق المصنفة جزء من "دولة اسرائيل" في خطته كجزء من اراضي اسرائيل دون الحاجة الى اعلان اسرائيل ضم هذه الاراضي لها.

2- قد يشجع نتنياهو على اعلان ضم المستوطنات المحاذية لحدود العام 1967 والتي تشكل 3% من مساحة الضفة الغربية "لاسرائيل" والاعتراف بها فورا سيما وان اتفاق وقع قبل ايام بين السفير الامريكي والحكومة الاسرائيلية بخصوص عدم اعتبار المستوطنات مستثناه من التعاون العلمي بينهما.

3- قد يعلن منظمة التحرير الفلسطينية او أي من مؤسساتها انها تدعم الارهاب وقد يكون الصندوق القومي هو احد هذه المؤسسات المرشحة لذلك بحيث يتبعها فرض عقوبات على عدد من الشخصيات الفلسطينية.

4- العمل على تسريع عدد من مشاريع التعاون بين "اسرائيل" وعدد من الدول العربية وعدد من الشخصيات الفلسطينية لفرض امر واقع سياسي خاصة في القدس وما المشروع الذي يتم الحديث عنه مع الامارات في القدس الا خير دليل على ذلك.

5- قد يطلب من عدد من الدول العربية والاسلامية تطبيع علاقاتها مع اسرائيل مقابل منحهم ميزات سياسية مع امريكا خاصة تلك الدول التي تعاني من ازمات اقتصادية حادة.

ما المطلوب فلسطينيا للتعامل مع هذه التحديات، نرى ان على القيادة الفلسطينية القيام بالخطوات التالية:

1- عدم اصدار أي تصريح بخصوص ترامب خلال هذه الفترة والتاكيد على ان الانتخابات الامريكية هو شأن داخلي امريكي.

2- الاستعداد لعقد مؤتمر دولي بخصوص الشرق الاوسط يتم رعايته من قبل الولايات المتحدة الامريكية لوضع جدول زمني لانهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة المستقلة.

3- وضع الدول المطبعة امام مسؤلياتها السياسية بخصوص أي خطوة تتعلق بضم جزء من الاراضي الفلسطينية او الاعتراف الامريكي بهذا الخصوص سيما وان الامارات قد صرحت ان اتفاق التطبيع منع مباشرة اسرائيل من ضم الاراضي المحتلة وفقا لخطة ترامب.

4- اعادة احياء فكرة الحصول على قرض من احدى الدول العربية لصالح السلطة الوطنية سيما وان تاثير ترامب على هذه الدول بسبب خسارته يكون قد تقلص، ونعتقد ان جهود حسين الشيخ بهذا الخصوص قد تنجح مع دولة قطر.

5- اعادة التواصل مع المملكة العربية السعودية بحيث يتم بناء استراتيجية عربية تقودها المملكة من جديد بهذا السياق خاصة وان المملكة العربية السعودية كانت تتعرض لضغط غير مسبوق من الرئيس ترامب للتطبيع مع اسرائيل وترك الفلسطينين وحدهم.

6- التحضير السياسي لموقف واضح تجاه امكانيات الاعتراف الامريكي بالمناطق التي تشكل 30% من اراضي الضفة الغربية حسب "صفقة القرن" والطلب من الدول عدم الاعتراف بهذا الاعلان وادانته، والعمل مع فريق الرئيس الامريكي المنتخب على الغاءه ووقف أي اثار له عند توليه المنصب.

7- المطالبة بفرض عقوبات على اسرائيل في حال فرض السيادة الاسرائيلية على جزء من الاراضي المحتلة، والتحضير لاعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال.

8- اعادة صياغة مفهوم المصالحة بسياق الاعداد الوطني للانتخابات وفقا لرؤية الفصائل واتفاق العاروري والرجوب.