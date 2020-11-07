الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم عمليات دهم وتفتيش بمناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث اندلع على إثرها مواجهات عنيفة.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم قلنديا بعد اقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال حارات المخيم وتفتيش عدة منازل.

وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة خلال المواجهات، ما أدى لإصابة أحد الشبان برصاص في القدم، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، منها منازل الشهداء حسين أبو غوش وعنان أبو حبسة وعيسى عساف، وقامت بمعاينة المنازل وتصويرها من الداخل والخارج.

وفي حي الشيخ جراح بالقدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من سكان الحي خلال انتشارها فيه.

فيما شهدت البلدة القديمة ومداخل المسجد الأقصى فجر اليوم تشديدًا لقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المنتشرة، وإعاقة المصلين واحتجاز هوياتهم.

وفي الخليل، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل بعدد من الآليات العسكرية، فيما لم يبلغ عن أية اعتقالات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان على حاجز نصبته قرب المدخل المؤدي لمستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.