كورونا عالميا.. الإصابات تتجاوز حاجز الـ49 مليون
07.11.2020 09:26 AM
وطن: تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ49 مليونا.
ووفق معطيات موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس فقد بلغ عدد المصابين بكورونا في العالم 49 مليونا و122 ألفا و214.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بـ9 ملايين و926 ألفا و637 إصابة، تليها الهند بـ8 ملايين و411 ألفا و724، ثم البرازيل بـ5 ملايين و614 ألفا و258.
وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وبريطانيا وكولومبيا، والمكسيك.
وبحسب الموقع، أدى الفيروس حتى ظهر الجمعة إلى وفاة مليون و241 ألفا و143 شخصًا، في حين تعافى 35 مليونا و38 ألفا و682 مريضًا.