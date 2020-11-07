مقتل شاب من الضفة بجريمة إطلاق نار وقعت في قرية شقيب السلام بالنقب

وطن: قتل شخص (40 عاما)، فجر اليوم، السبت، في جريمة إطلاق نار وقعت في مخل قرية شقيب السلام في منطقة النقب.

وعلم أن الضحية من سكان الضفة الغربية المحتلة (لم تعرف هويته).

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وعملت على جمع الأدلة من المكان؛ دون الإبلاغ عن الخلفية أو اعتقال أي مشتبه بالضلوع في الجريمة.

وفي الوقت الذي شهدت فيه البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، بدا واضحا عدم قيام الشرطة بدورها في كبح جماح هذه الجريمة، وفي المقابل نشطت في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وقُتل منذ مطلع العام 2020 الجاري 80 ضحية بينها 14 امرأة في جرائم قتل مختلفة وقعت في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

وتشير المعطيات إلى أن الشرطة الإسرائيلية فكّت رموز 20% تقريبا من جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، مقابل 53% في المجتمع اليهودي.

وتشكل جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل 66% من مجمل جرائم القتل في "إسرائيل"، أي حوالي أربعة أضعاف نسبة الفلسطينيين في الداخل بين السكان، كما أن أكثر من 90% من جرائم إطلاق النار داخل الأحياء حدثت في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

(عرب 48)