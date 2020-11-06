الداخلية العراقية تحقق في مقتل متظاهر وإصابة 40 آخرين في البصرة

وطن: أعلنت وزارة الداخلية العراقية، فتح تحقيق في مقتل أحد المتظاهرين وجرح 40 آخرين في احتجاجات على سوء المعيشة والخدمات في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "الداخلية فتحت تحقيقا بحادث مقتل أحد المحتجين من محافظة البصرة، وأن هناك اتهامات وجهت إلى القوات الأمنية باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين".

وأكدت الوزارة، على أنه "من غير المسموح للقوات الأمنية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين".

وذكرت مصادر أمنية أن "عشرات المحتجين نزلوا إلى شوارع المحافظة، المركز النفطي في جنوب البلاد، مطالبين بتوفير وظائف وخدمات أساسية".

وأشارت مصادر محلية، إلى أن المحتجين كانوا غاضبين من إزالة القوات الأمنية لمخيمات الاحتجاج في بغداد والبصرة.

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي زار البصرة مؤخرا بـ"حماية المحتجين السلميين وتحقيق العدالة لأسر القتلى الذين سقطوا العام الماضي على أيدي قوات الأمن ومسلحين لم يتم تحديد هويتهم".