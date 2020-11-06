حزب الله: أمريكا تستخدم قوانينها ضد كل من لا يخضع لسياساتها

وطن: دان "حزب الله" قرار واشنطن فرض عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، معتبرا ذلك خطوة تهدف لإخضاع فريق سياسي لبناني كبير للإملاءات الأمريكية.

واعتبر "حزب الله" فرض العقوبات الأمريكية على باسيل اليوم الجمعة، "قرارا سياسيا صرفا وتدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان".

وأضاف الحزب أن "أمريكا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية".

واعتبر "حزب الله" أن هذا القرار "يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأمريكية على لبنان"، مؤكدا وقوفه إلى جانب "التيار الوطني الحر".