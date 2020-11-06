جبل المكبر يحسم "ديربي" القدس وفوزان للبيرة والظاهرية

وطن: اعتلى فريق جبل المكبر صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة، بعدما تمكن مساء الجمعة من الفوز على جاره هلال القدس بهدف نظيف في إستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة القدس المحتلة، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.

ورفع جبل المكبر رصيده إلى 6 نقاط بعد تحقيقه الانتصار الثاني، فيما توقف هلال القدس عند 3 نقاط بالمركز الرابع.

وبادر الهلال بمحاولات عن طريق محمد عبيد، ومحمد درويش، لكن المكبر رد بهدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 36، حيث استغل الخروج الخاطئ للحارس مهدي الزعبي، لتصل الكرة للاعب الوسط هشام الصالحي، الذي أعادها مباشرة داخل الصندوق، ليقتنصها برأسه الهداف شهاب القنبر في الشباك.

وفي الشوط الثاني، سيطر هلال القدس تمامًا، وخلق أكثر من فرصة محققة، من خلال تحركات موسى فيراوي في اليمين، وإيهاب شاهين في اليسار، لكن الهلال افتقد المهاجم القناص، إضافة لتألق حارس المكبر أحمد سلامة، الذي كان سببًا مباشرًا في إنهاء اللقاء لصالح فريقه، بتصدياته الرائعة، وخاصة الكرة الأخيرة للمدافع محمد أبو ميالة.

بدوره، استعاد مؤسسة البيرة عافيته، وتمكن من التغلب على ضيفه طوباس بهدفين نظيفين، في إستاد الحسيني أيضًا.

وجاء الفوز لأبناء البيرة بعد الخسارة الثقيلة التي مُني بها الفريق في افتتاح الدوري برباعية نظيفة أمام نظيره مركز بلاطة.

في المقابل، تلقى طوباس هزيمته الثانية تواليًا، بعدما خسر لقاء الجولة الأولى أمام أهلي الخليل بهدف نظيف.

ورفع البيرة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثامن، بينما ظل طوباس بالمركز الحادي عشر، وقبل الأخير بلا رصيد من النقاط.

وتمكن البيرة من افتتاح التسجيل بعد مرور 16 دقيقة على انطلاق اللقاء عن طريق يزن أبو بكر، الذي تابع تسديدة زميله محمد الناطور المرتدة من القائم الأيسر للحارس معاذ سماحة.

وفي الشوط الثاني، اندفع طوباس هجوميًا، بينما اعتمد البيرة على الهجمات المنسقة الخاطفة، وتمكن من تعزيز تقدمه بالهدف الثاني عبر رأسية أحمد أبو خديجة، الذي قابل عرضية زميله محمد الدسوقي المتقنة في منتصف المرمى.

وفي لقاء آخر، فاز شباب الظاهرية على ثقافي طولكرم بهدف دون مقابل في إستاد دورا بالخليل جنوب الضفة، ليحقق أول انتصار، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ظل الثقافي بالمركز العاشر بلا نقاط بعد خسارته السابقة أمام الأمعري.

وسجل للظاهرية هدف المباراة الوحيد المدافع الأيمن مصعب البطاط في منتصف الشوط الأول