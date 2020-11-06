طائرات إسرائيلية بدون طيار تحلق في أجواء غزة

وطن: حلقت اليوم الجمعة، طائرات استطلاع إسرائيلية (بدون طيار) في كافة أجواء مدينة غزة بشكل مكثف.

وأفادت مصادر أن عددا كبيرا من طائرات الاستطلاع دخلت في ساعات النهار الاخيرة أجواء مدينة غزة بشكل مفاجئ ولا تزال تحلق على ارتفاعات منخفضة وأخري مرتفعة.

وأضافت المصادر أن هذه الطائرات التي يسمع صوتها تجوب اجواء المدينة بشكل مكثف، لاسيما المناطق الشرقية الجنوبية منها.

وكانت المقاومة حذرت في وقت سابق من خطورة التحليق المكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء القطاع، داعية لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبًا لأي غدرٍ إسرائيلي.