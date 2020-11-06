الجبهة الشعبية القيادة العامة: إنتصار الأخرس نموذج لإرادة الفلسطيني وانتصاره الحتمي على المحتل

وطن: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" في قطاع غزة أن إنتصار الأسير ماهر الأخرس على السجان هو نموذج لإرادة الفلسطيني وإنتصاره الحتمي على المحتل الزائل.

فيما استنكرت الجبهة الإجراءات الاحتلالية اللإنسانية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وانتهاكها لحقوق الإنسان واستمرار الاعتقال الإداري كأحد أساليب الحرب النفسية التي تمارس على الأسرى الأبطال وذويهم.

وطالبت "القيادة العامة" المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية متابعة تنفيذ الإتفاق مع الأسير الأخرس، وإلزام إدارة السجون بتنفيذ التزاماتها ومتابعة الوضع الصحي للأسرى الأبطال، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا في عدد من سجون الاحتلال، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا.