الاردن يطالب بمواقف حاسمة للضغط على "إسرائيل" لوقف الاستيطان

وطن: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال بهدم مساكن الفلسطينيين في التجمع السكاني في حمصة البقيعة في الأغوار المحتلة.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز ان عمليات الهدم والإخلاء وكذلك مصادرة الأراضي خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الفايز أن سياسية الاستيطان الإسرائيلية بما فيها ضم الأراضي و مصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين تعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللاشرعية التي تقوض جهود السلام وفرصه.